ATP Eastbourne: cade De Minaur, avanza la wildcard di casa Norrie

Continua l’Aegon International, torneo che si svolge sui campi in erba di Eastbourne. Giornata che ha concluso i sedicesimi di finale e ha delineato gli ottavi.

Perde, contro ogni pronostico, Alex De Minaur. L’australiano viene estromesso nettamente in due set da Mikhail Kukushkin. Fuori un altro next gen, Danil Medvedev non supera l’esame Steve Johnson, l’americano elimina il sovietico ed affronterà al secondo turno Mischa Zverev, giustiziere del cileno Nicolas Jarry.

Due gli argentini presenti in tabellone, Leonardo Mayer doma in due combattuti set il francese Gilles Simon. L’altro è la testa di serie n.1 del torneo Diego Schwartzman, che agli ottavi attende Lukas Lacko. Lo slovacco non ha sbagliato e ha superato l’ecuadoriano Quiroz, proveniente dal labirinto delle qualificazioni. Il padrone di casa Cameron Norrie manda in estasi Eastbourne sconfiggendo in tre parziali il veterano teutonico Daniel Brands.

I RISULTATI

Mikhail Kukushkin Defeats Alex De Minaur 6-1 6-2 Steve Johnson (7) Defeats Danil Medvedev 6-1 6-4 Leonardo Mayer (5) Defeats Gilles Simon 6-4 7-6 (4) Lukas Lacko Defeats Roberto Quiroz (Q) 6-4 7-6 (2) Mischa Zverev Defeats Nicolas Jarry 3-6 6-1 6-4 Cameron Norrie (WC) Defeats Daniel Brands (Q) 7-5 6-7 (4) 6-2