Wimbledon 2018 - Qualificazioni, fuori tre azzurre

Mercoledì negativo per i colori azzurri a Wimbledon. Sono tre le tenniste di casa Italia a salutare la competizione. Fatale il secondo turno di qualificazione per Chiesa, Pieri e Trevisan. La Chiesa paga una giornata negativa al servizio, non riesce infatti a difendere il fortino dall'assalto della nipponica Hibi, puntuale nel concretizzare le varie occasioni. 36% di punti conseguiti con la prima in campo, 25% con la seconda, troppo poco per strappare il successo.

La Pieri non riesce invece a ribaltare il pronostico contro la Dolehide. L'americana si impone in due, 62 63. Il parziale d'apertura si decide nel quarto gioco, quando l'americana strappa e sigilla poi l'allungo. La reazione nel secondo della Pieri - in partita fino al 33 - non serve a mutare l'inerzia della contesa.

Infine, la Trevisan. Parte male con la Gibbs - 30 in pochi minuti - poi assorbe via via l'atmosfera della partita. Nel secondo c'è maggior equilibrio, ma nella zona centrale arriva la spallata a stelle e strisce. Ai vantaggi, la Gibbs mette il mattoncino decisivo nell'economia del set. 62 63, anche in questo caso.

I risultati

Quest'oggi, spazio nuovamente per il settore maschile, sette tennisti italiani in campo. Sul 3, Napolitano chiede strada a Barrere, il 4 ospita il derby tra Travaglia e Giannessi. Bolelli parte in vantaggio con Klahn - partita in programma sul 5 - Vanni trova Robert. Fabbiano - Jung e Sonego - Gulbis - match questo particolarmente interessante - completano il pacchetto.

L'ordine di gioco