ATP Eastbourne: Cecchinato supera Istomin, cade Murray

Si delinea il quadro dei quarti di finale che prenderanno il via oggi all'Aegon International, torneo di preparazione a Wimbledon. L'ATP di Eastbourne è, però, già rimasto orfano della propria testa di serie n.1, l'argentino Diego Schwartzman è stato estromesso in tre set da Lucas Lacko.

Lo slovacco troverà sulla sua strada il padrone di casa Cameron Norrie, uscito vittorioso nel derby sul connazionale Jay Clarke, giustiziere dello statunitense Ryan Harrison. Buone notizie anche per noi italiani. Dopo l'exploit al Roland Garros, l'azzurro Marco Cecchinato dimostra di saper esprimere il suo tennis anche sull'erba. Il tennista di Palermo non parte benissimo cedendo il primo set a Denis Istomin, ma è bravo a rimettersi in carreggiata e a rimontare l'uzbeko chiudendo 7-5 al terzo parziale. Ceck attende ora John Millman, l'australiano ha eliminato contro pronostico la quinta testa di serie Leonardo Mayer.

Nella parte bassa del tabellone Kyle Edmund si aggiudica il secondo derby britannico della giornata, eliminando il tennista scozzese Andy Murray con un doppio 6-4. Il tennista nativo di Johannesburg (in Sudafrica) troverà al terzo turno il kazako Mikhail Kukushkin, il quale ha battuto nettamente David Ferrer. Nella sfida tra next gen Denis Shapovalov prevale in tre complicati parziali su Jared Donaldson. Il canadese ora dovrà affrontare Mischa Zverev, che ha domato in due set l'americano Steve Johnson.

I RISULTATI

Marco Cecchinato (4) Defeats Denis Istomin 4-6 6-4 7-5 Denis Shapovalov (3) Defeats Jared Donaldson 6-4 4-6 6-2 Lukas Lacko Defeats Diego Schwartzman (1) 4-6 6-4 7-5 Mischa Zverev Defeats Steve Johnson (7) 6-3 6-3 Cameron Norrie (WC) Defetas Jay Clarke (LL) 6-4 6-3 John Millman Defeats Leonardo Mayer (5) 7-6 (7) 7-6 (4) Mikhail Kukushkin Defeats David Ferrer (6) 6-2 6-0 Kyle Edmund (2) Defeats Andy Murray (WC) 6-4 6-4