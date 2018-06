ATP Eastbourne: sorpresa Kukushkin, Cecchinato rimonta Millman

Si sono conclusi i quarti di finale dell'Aegon International. Nella scorsa edizione ha trionfato Novak Djokovic, piegando in finale Gael Monfils. Quest'anno, però, nessuno dei due è presente qui ad Eastbourne.

Si conferma anche sull'erba Marco Cecchinato. Nonostante non sia la sua superficie preferita, il tennista di Palermo ottiene la prima vittoria in un tabellone principale sull'erba. Contro John Millman ci ha preso gusto ed ha estromesso l'australiano. Dopo un primo set dominato dai turni di servizio il tennista di Brisbane infila un break chirurgico nell'undicesimo gioco che gli permette di servire per il set e di concretizzare l'occasione. Ceck non si scompone e reagisce, prima prolunga la partita al terzo parziale, poi la chiude con un netto 6-2. In semifinale affronterà lo slovacco Lukas Lacco, che ha eliminato il padrone di casa Cameron Norrie.

Nell'altro lato del tabellone esce di scena Denis Shapovalov che dimostra ancora di subire dei passaggi a vuoto che spesso costano al canadese il set o peggio la partita. Il tennista nativo di Tel Aviv non supera l'esame Mischa Zverev, tennista teutonico esperto sull'erba. Dopo Cameron Norrie, viene eliminato anche l'ultimo britannico presente nel tabellone principale dell'Aegon International. A sorpresa il kazako Mikhail Kukushkin estromette dal torneo il numero 2 del seeding Kyle Edmund.

Un'ottima occasione per il nostro Marco Cecchinato, che in semifinale troverà Lukas Lacko e, in caso di vittoria, uno tra Mischa Zverev e Kukushkin. Dopo la sua prima vittoria sull'erba in un tabellone principale, potrebbe arrivare anche il primo titolo ATP su questa superficie ?

I RISULTATI

Lukas Lacko Defeats Cameron Norrie (WC) 6-3 6-4 Marco Cecchinato (4) Defeats John Millman 5-7 6-3 6-2 Mischa Zverev Defeats Denis Shapovalov (3) 6-3 6-3 Mikhail Kukushkin Defeats Kyle Edmund (2) 5-7 6-3 6-1