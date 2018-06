WTA Eastbourne: la giornata degli ottavi

Interessanti riscontri - al femminile - a Eastbourne. Una Kasatkina in grande spolvero e con voglia di dimostrare le sue doti rifila un 2-0 alla Sevastova, un po' involuta rispetto ai turni precedenti. Vola Ostapenko, 2-0 alla sorpresa della parte iniziale della stagione verde Buzarnescu. La Radwanska approfitta del forfait della Kvitova - la ceca opta per lo stop in vista di Wimbledon. La Sabalenka, in ottima forma, elimina la belga Mertens. La Kerber fa valere esperienza e classe contro la giovane Collins, alla quale non bastano sparute soluzioni.

La Hsieh, dopo aver approffittato del ritiro dell'avversaria nel turno precedente, si arrende alla giustiziera Barty, vera mina vagante del torneo. La Wozniacki quando sente odore di erba diventa una donna cannibale, la soluzione dell'enigma Konta non è però accomodante. Tre set di ritorno per il successo. Karolina Pliskova, invece, ritrova un po' di lucidità dopo gare pessime, regola la super Strycova, ed entra con rinnovato ottimismo nel rettilineo conclusivo.

Il programma dei quarti di Eastbourne: Wozniacki-Barty; Kerber-Kasatkina, in quella che si preannuncia grande scontro; Ostapenko-Radwanska e Sabalenka-Pliskova.

WTA EASTBOURNE OTTAVI RISULTATI

KASATKINA b. SEVASTOVA 64 64

OSTAPENKO b. BUZARNESCU 61 62

RADWANSKA b. KVITOVA RITIRO

SABALENKA b. MERTENS 75 26 76 (7-4)

KERBER b. COLLINS 61 61

BARTY b. HSIEH 60 64

WOZNIACKI b. KONTA 46 61 64

PLISKOVA b. STRICOVA 63 64