Wimbledon: parte bene Federer

In un Wimbledon dove splende il sole e temperature fuori dalla media, Federer risplende la sua luce di un tennis non ad alto livello, ma quanto basta ad avere la meglio su un Lajovic, con mille paure ed emozioni. L' unico precedente tra i due giocatori era risalente allo scorso anno sempre su questa erba famosa, con lo stesso risultato. Vince Federer in tre set 61 63 64.

Primo set senza storia, dove Roger fa valere la sua classe e intelligenza nel campo di casa. Lajovic esce subito dalla partita e dal primo set dove subisce solo ace e break a ripetizione con sette giochi vincenti continui. Secondo set meraviglioso, dove lo svizzero parte subito con un break e amministra il set. Roger sbaglia un po' troppe prime, ma anche il serbo non è da meno. Lajovic manca parecchio negli aces inesistenti e commette parecchi doppi falli. Il terzo set è una parte di partita, dove Federer perde un po' di concentrazione e lascia qualche iniziativa di troppi al serbo. Lajovic prova a rimettere in piedi la partita, dopo il break iniziale dello svizzero, ma deve fare i conti con Federer, il quale non perde mai il suo turno di servizio riuscendo a tenerlo a zero in più di una occasione.

Una partita condizionata molto dagli errori sulla prima di servizio da entrambi i giocatori, con Lajovic che ne sbaglia quel poco di più da compromettere la sua partita. Federer accede al secondo turno senza eccellere, mostrando qualche limite visto nel torneo tedesco di Halle, ma Wimbledon, con la nuova erba battuta e meno veloce rispetto agli anni precedenti, può riservare uno svizzero migliore nel proseguo del torneo più famoso del mondo.