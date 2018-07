Wimbledon 2018 - Nadal passeggia, avanza Djokovic

Debutto morbido, come da previsione. Rafa Nadal riabbraccia Wimbledon, oltre la rete il veterano israeliano Sela. Tre set a senso unico, lo spagnolo strappa, Sela si aggrappa alla contesa ma non ha mai la forza per invertire la rotta. Discorso similare per A.Zverev, chiamato qui a sciogliere gli interrogativi in sede slam. Duckworth avvicina il teutonico nel parziale d'avvio, poi il gap si dilata e il match assume sembianze nette. Del Potro - nel quarto di Nadal - disinnesca Gojowczyk, si ritira, invece, Dominic Thiem. Sotto due set e un break, abbandona la contesa con Baghdatis.

Non è l'unica dipartita eccellente, David Goffin conferma condizione modesta e alza bandiera bianca con Matthew Ebden, pericoloso sul verde. Attenzione a Djokovic, n.1 di ritorno. Il fuoriclasse serbo annienta l'americano Sandgren. Fatica Kyrgios, considerato, nell'economia del torneo, un'interessante variabile. Tre tie-break con Istomin - due di stampo australiano - chiusura poi al quarto. Nishikori concede un set al qualificato Harrison, Carreno scivola con Albot. Un altro spagnolo, Ramos-Vinolas, saluta Londra. Fatale la contro-prestazione con Robert.

Tomic dà seguito alle recenti performance e approda al secondo turno. Il chiacchierato australiano prevale su Hurkacz. Due veterani come Verdasco e Ferrer prestano il fianco alla nuova generazione. Tiafoe condanna il primo, Khachanov il secondo. L'erba accende Feliciano Lopez, domina Delbonis, più propenso ad altro contesto, e prosegue la sua marcia.

Dopo l'ottimo percorso di qualificazione, da segnalare infine la vittoria di Gulbis. Il lettone impiega cinque set per superare Jay Clarke.

I risultati

Round Of 128

(2) Rafael Nadal Defeats Dudi Sela 63 63 62

(4) Alexander Zverev Defeats (PR) James Duckworth 75 62 60

(5) Juan Martin del Potro Defeats Peter Gojowczyk 63 64 63

Marcos Baghdatis Defeats (7) Dominic Thiem 64 75 20 (RET)

Matthew Ebden Defeats (10) David Goffin 64 63 64

(12) Novak Djokovic Defeats Tennys Sandgren 63 61 62

(14) Diego Schwartzman Defeats Mirza Basic 63 62 61

(15) Nick Kyrgios Defeats Denis Istomin 763 764 675 63

Matteo Berrettini Defeats (18) Jack Sock 675 673 64 75 62

(19) Fabio Fognini Defeats Taro Daniel 36 63 63 63

Radu Albot Defeats (20) Pablo Carreno Busta 36 60 675 62 61

(21) Kyle Edmund Defeats (Q) Alex Bolt 62 63 75

(24) Kei Nishikori Defeats (Q) Christian Harrison 62 46 763 62

(26) Denis Shapovalov Defeats Jeremy Chardy 63 36 75 64

(27) Damir Dzumhur Defeats Maximilian Marterer 63 62 64

Alex de Minaur Defeats (29) Marco Cecchinato 64 676 765 64

Frances Tiafoe Defeats (30) Fernando Verdasco 766 765 36 63

Julien Benneteau Defeats Marton Fucsovics 75 75 63

(LL) Simone Bolelli Defeats Pablo Cuevas 765 766 61

Taylor Fritz Defeats (LL) Lorenzo Sonego 36 63 62 62

(Q) Ernests Gulbis Defeats (WC) Jay Clarke 46 63 763 36 64

Robin Haase Defeats Marius Copil 760 75 46 764

Pierre-Hugues Herbert Defeats Mischa Zverev 64 63 64

Karen Khachanov Defeats David Ferrer 61 763 36 75

(Q) Bradley Klahn Defeats Yuichi Sugita 26 766 62 62

Mikhail Kukushkin Defeats Vasek Pospisil 64 36 62 63

Feliciano Lopez Defeats Federico Delbonis 63 64 62

Benoit Paire Defeats (LL) Jason Jung 75 761 64

(Q) Stephane Robert Defeats Albert Ramos-Vinolas 765 62 61

Gilles Simon Defeats Nikoloz Basilashvili 61 765 61

(LL) Bernard Tomic Defeats (LL) Hubert Hurkacz 64 62 762

Jiri Vesely Defeats Florian Mayer 763 64 46 61

Horacio Zeballos Defeats Guido Andreozzi 46 761 64 64