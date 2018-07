Wimbledon 2018 - Nadal sul velluto, fuori Cilic

Marin Cilic abbandona frettolosamente il campo. Un saluto a capo chino, mano alzata per ringraziare il pubblico presente. Guido Pella è incredulo, si tratta della miglior vittoria in carriera per lui, su una superficie non certo affine al suo tennis. Cinque set, due giorni diametralmente opposti. Il dominio di Cilic, poi la pioggia. Ieri, al rientro, il ribaltone. Fuori quindi la testa di serie n.3, il campione del Queen's, finalista qui lo scorso anno. Gongola Federer.

Sul centrale, non trema invece Rafa Nadal. Seconda affermazione in tre, le uniche nubi nel parziale conclusivo, con un Kukushkin più aggressivo e avanti nel punteggio. Ritorno e chiusura di Rafa. Splende Novak Djokovic. Pericoloso il serbo, devastante con l'argentino Zeballos, a malpartito sul verde londinese. Nole accelera subito, confina all'angolo il rivale e lo stordisce con il suo moto perpetuo. Il gap è ampio. Crolla, oltre le attese, Feliciano Lopez. L'atipico spagnolo sbatte su Juan Martin Del Potro e non riesce a difendere il territorio. La partita si risolve nel primo set, 64 Delpo, spallata decisiva.

Kyrgios gioca un match ad alta attenzione con uno specialista come Haase, Nishikori si impone in quattro con il LL Tomic. Esce bene dai blocchi l'australiano, ma il ritorno nipponico è vincente. Tre tie-break consentono a Kohlschreiber di estromettere Muller, Gulbis festeggia al quinto con Dzumhur. Per il lettone, quinta W, la seconda nel main draw. Paire cancella un pessimo approccio e rinviene sul Next Gen Shapovalov, Khachanov e Tiafoe confermano colpi e talento. A Wimbledon, soffia il vento del cambiamento, anche De Minaur - sigillo con Herbert - e Tsitsipas . maratona con Donaldson - si iscrivono al terzo turno.

Rischia Isner - 75 al quinto a Bemelmans - Vesely sfrutta il potente arsenale per superare il sudamericano Schwartzman. Infine, da sottolineare il successo secondo pronostico di Edmund con Klahn.

I risultati

Round Of 64

(2) Rafael Nadal Defeats Mikhail Kukushkin 64 63 64

Guido Pella Defeats (3) Marin Cilic 36 16 64 76375

(5) Juan Martin del Potro Defeats Feliciano Lopez 64 61 62

(8) Kevin Anderson Defeats Andreas Seppi 63 675 63 64

(9) John Isner Defeats (Q) Ruben Bemelmans 61 64 676 673 75

(12) Novak Djokovic Defeats Horacio Zeballos 61 62 63

Jiri Vesely Defeats (14) Diego Schwartzman 63 64 763

(15) Nick Kyrgios Defeats Robin Haase 63 64 75

(19) Fabio Fognini Defeats (LL) Simone Bolelli 63 64 61

(21) Kyle Edmund Defeats (Q) Bradley Klahn 64 760 62

(24) Kei Nishikori Defeats (LL) Bernard Tomic 26 63 767 75

(25) Philipp Kohlschreiber Defeats Gilles Muller 766 764 763

Benoit Paire Defeats (26) Denis Shapovalov 06 62 64 763

(Q) Ernests Gulbis Defeats (27) Damir Dzumhur 26 64 63 16 63

(31) Stefanos Tsitsipas Defeats Jared Donaldson 63 62 36 46 63

Alex de Minaur Defeats Pierre-Hugues Herbert 62 678 75 63

Matthew Ebden Defeats (Q) Stephane Robert 63 765 46 61

(Q) Thomas Fabbiano Defeats Stan Wawrinka 767 63 766

Karen Khachanov Defeats Marcos Baghdatis 63 64 36 67475

Gilles Simon Defeats Matteo Berrettini 63 764 62

Frances Tiafoe Defeats Julien Benneteau 46 63 64 62