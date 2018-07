Wimbledon 2018 - Federer passeggia, bene Anderson

Google Plus

Jan-Lennard Struff si àncora alla partita, per due set difende il fortino, concedendo le briciole a Roger Federer. Lo svizzero costruisce, su sparute opportunità, l'allungo, due rotture certificano un vantaggio importante. Un break per set, 63 75. Con lo scorrere dei minuti, la resistenza teutonica mostra le prime crepe, Federer danza e ringrazia, 62, quarto turno. Terza affermazione in tre set, velocità elevata, energie nel bagaglio da sfruttare lunedì, giorno d'ottavi.

Sulla strada di Re Roger, Adrian Mannarino. Il transalpino rimanda il Next Gen Medvedev al termine di una battaglia lunga cinque set, condita da qualche brivido. Dal 2-0 di stampo francese al ritorno russo, l'epilogo è favorevole a Mannarino. Kevin Anderson - il sudafricano è nel quarto di Federer - ottiene una vittoria preziosa con Kohlschreiber, sempre temibile sul verde, mentre Isner affossa le speranze di Radu Albot - anche questo incontro si estingue in tre.

Fabbiano si infrange sul muro eretto da Tsitsipas, Guido Pella, dopo l'impresa con Cilic, saluta la competizione al cospetto di McDonald. Infine, da sottolineare il riscatto di A.Zverev. La quarta testa di serie evita la prematura dipartita e alla ripresa delle ostilità annienta Fritz - avanti due set a uno al momento della sospensione (partita questa di secondo turno).

Risultati

Round Of 32

(1) Roger Federer Defeats Jan-Lennard Struff 63 75 62

(8) Kevin Anderson Defeats (25) Philipp Kohlschreiber 63 75 75

(9) John Isner Defeats Radu Albot 63 63 64

Gael Monfils Defeats (11) Sam Querrey 57 64 64 62

(22) Adrian Mannarino Defeats Daniil Medvedev 64 63 46 57 63

(31) Stefanos Tsitsipas Defeats (Q) Thomas Fabbiano 62 61 64

Mackenzie McDonald Defeats Guido Pella 64 64 766

Round Of 64

(4) Alexander Zverev Defeats Taylor Fritz 64 57 670 61 62