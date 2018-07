Wimbledon 2018 - Del Potro al quarto turno

Prosegue, a Wimbledon, la marcia di Juan Martin Del Potro. L'argentino disinnesca la minaccia Paire e approda al quarto turno dello slam londinese. Una vittoria che segue quella ottenuta con Feliciano Lopez e proietta l'uomo di Tandil alla seconda settimana del torneo. Delpo attende ora Simon o Ebden, prospettive interessanti, match di certo alla portata.

Nel parziale iniziale, Del Potro mette da subito pressione, Paire non riesce ad attingere al suo serbatoio per uscire dall'angolo. La rottura nel quinto gioco certifica l'allungo sudamericano, ma un passaggio a vuoto inatteso rimette la contesa su binari d'equilibrio. Illusione momentanea, Del Potro preme in risposta e di fatto sigilla il set. Nel settimo gioco, arriva anche un sanguinoso doppio fallo di stampo francese. A 15, Delpo scappa e questa volta conferma pallina alla mano. 53 e 64 a seguire.

Paire non molla la presa, riesce a costruirsi un interessante cuscinetto nella zona centrale del secondo - 42 - ma non ha la necessaria continuità per condurre in porto il set. Dal 30/15 Paire, filotto argentino e 43. L'ordine dei servizi determina lo svolgimento della successiva sezione, il prolungamento è conseguenza naturale. Del Potro è in costante controllo - 31, 52 - e la tardiva reazione di Paire non rimescola le carte. Ace Delpo, gratuito Paire, 7 punti a 4, due set a zero per la quinta testa di serie.

La partita sembra tramontare all'alba del terzo, quando Del Potro, sfruttando il momento favorevole, piazza la spallata. Tre a zero, con una rottura. Paire firma due vincenti e ricuce, è l'ultimo sussulto dell'alterno talento di Francia. Del Potro non si scompone, mette fine alla striscia del rivale e affonda la lama. Ai vantaggi, nel corso dell'ottavo gioco, arriva lo squillo di Delpo. 53, 63. In due ore e ventiquattro, Juan Martin conquista una casella negli ottavi di Wimbledon.

Del Potro - Paire 64 76 63