Wimbledon 2018 - Ostapenko vs Kerber, chi va in finale?

Angelique Kerber e Jelena Ostapenko inaugurano il programma odierno sul campo centrale. Le due si giocano l'accesso in finale a Wimbledon e concrete possibilità di alzare il trofeo. Si tratta del primo confronto, non ci sono quindi precedenti in grado di fornire precise coordinate. La Kerber ha un nobile passato da queste parti, vanta la finale del 2016 e la semifinale del 2012. La Ostapenko è invece alla quarta partecipazione e riparte dal quarto di finale dello scorso anno - risultato migliorato nella corrente edizione.

La lettone raggiunge il penultimo appuntamento dopo un torneo pressoché perfetto. Conto set immacolato - 10-0 - ai quarti una prova di maturità contro Dominika Cibulkova. Già campionessa slam - assolo a Parigi, sulla superficie prediletta - non sembra soffrire palcoscenico e teatro. Classe '97, impara rapidamente, come dimostrano i successi recenti anche su terreno rapido - titolo a Seoul nel 2017, finale a Miami nel 2018. Contro la Kerber, parte in difetto, deve trovare la chiave per penetrare il fortino tedesco, limitare gli eccessi.

La 30enne di Brema fa leva su un'esperienza notevole. Undicesima apparizione ai Championships, come detto prestigiosi traguardi in suolo londinese. Semifinale a Eastbourne per avvicinare l'appuntamento clou di stagione, cinque successi per avanzare una candidatura via via più marcata - anche grazie alla dipartita di rivali di spessore. Un solo parziale concesso - peraltro nel match sulla carta più semplice con la Liu - un percorso difficile, ostacoli superati con grande abilità. Approccio con la Zvonareva, Osaka al terzo turno, in sequenza poi Bencic e Kasatkina.

Nel 2016, firma tedesca all'Australian Open e all'US Open, la Kerber può tornare ora regina a Church Road. Lungo la via una ragazza dal volto angelico, con occhi infuocati. Jelena Ostapenko non intende prestare il fianco, vuole prendersi tutto e subito. Il via alle 14, diretta Sky Sport 1.