Anderson - Djokovic in diretta, LIVE finale Wimbledon 2018 (15:00)

Ottime prestazioni in questo Wimbledon. Battuto agevolmente Sandgren all'esordio, stesso trattamento con Zeballos. Edmund gli strappa un set al 3T, ma la pratica viene archiviata con successo. Strapazza Khachanov agli ottavi, doma Nishikori ai quarti. Partita epica con Nadal spalmata su due giorni; chiude sopra 2-1 la sera di venerdì, piega lo spagnolo 10-8 ieri.

NOVAK DJOKOVIC - Che Nole, signori. Il campione serbo rispolvera una delle sue migliori versioni post dominio, e supera un toro di razza come Nadal, ficcante anche sui prati londinesi. Un match che appassionati e tifosi ricorderanno, per intensità e colpi. Ma Djokovic migliora di partita in partita, e non ha intenzione di fermare la sua ascesa. I fantasmi nell'armadio usciti fuori nel Sushine Double sono acqua passata, ora è tempo di rimpinguare il bottino.

Torneo stratosferico per Anderson. Vittoria agevole all'esordio contro Gombos, regolati Seppi e Kolhschreiber. Piega Monfils agli ottavi, poi fa, l'exploit rimontando sotto 2-0 contro Federer. Maratona incredibile contro Isner - 26-24 al 5° dopo 6h e 36m - in semifinale, ora Djokovic nell'atto finale.

KEVIN ANDERSON: Guai a chiamarlo bombardiere. O meglio, ci sono da fare delle grosse precisazioni; il sudafricano è un giocatore che fa del servizio la sua arma principale, ma sa muoversi egregiamente in uscita da esso. Ottimo con entrambi i colpi, non si fa dire di sé nemmeno sotto rete. Insomma, la maratona contro Isner peserà, ma Anderson vuole giocarsi le sue chance.

Sono 6 i precedenti tra Djokovic ed Anderson. Comanda il serbo con 5 vittorie, un solo successo per il sudafricano, nel 2008 a Miami. Oggi la posta in palio è ben più alta, ci si gioca il titolo ai Championships.