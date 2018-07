ATP Bastad: Ferrer difende il titolo, Fognini N.3 del seeding

Concluso Wimbledon, riprendono i tornei "minori". Domani, infatti, comincerà ufficialmente lo Swedish Open, ATP 250 che trova luogo sui campi in terra battuta di Bastad.

David Ferrer è chiamato a difendere il titolo ottenuto qui l'anno scorso in virtù di un doppio 6-4 ai danni dell'ucraino Dolgopolov. L'ex numero 3 del mondo cercherà di ottenere la quarta vittoria qui a Bastad. Il tennista di Jávea è la settima testa di serie ed infatti non disporrà di un bye al primo turno, ma attenderà un qualificato.

Il n.1 del seeding è Diego Schwartzman. L'argentino cercherà di mettere fine al dominio spagnolo che regna qui in Svezia da due anni e al secondo turno aspetta uno tra Carballes Baena e un tennista proveniente dal labirinto delle qualificazioni. Dall'altra parte del tabellone c'è Pablo Carreno Busta che come le prime quattro teste di serie usufruisce di un bye e affronterà o Thiago Monteiro oppure il padrone di casa Elias Ymer.

Tre italiani presenti qui allo Swedish Open. Uno è la terza testa di serie Fabio Fognini che sulla sua strada affronterà uno tra Mikael Ymer, fratello di Elias, e l'uzbeko Denis Istomin. Presenti anche Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Il tennista torinese non ha avuto un sorteggio benevolo e troverà Fernando Verdasco. Non molto fortunato anche il romano, opposto a Leonardo Mayer. Gli azzurri presenti nel tabellone principale potrebbero essere quattro, in quanto domani Simone Bolelli disputerà l'ultimo turno di qualificazione. Il bolognese si è sbarazzato agilmente in due set di Martinez Portero ed incrocerà Viktor Galovic, numero 180 ATP, affrontato poche settimane fa nelle qualificazioni dello slam londinese.

Gli organizzatori del torneo avevano a disposizione tre wildcard da assegnare a tre giocatori a loro scelta. Due di questi saranno avversari già domani in un match tra next gen: si tratta di Jaume Munar e Casper Ruud. L'altro tennista è anche lui un under 21 ed è il padrone di casa Mikael Ymer.