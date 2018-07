ATP Newport, risultati e programma

La stagione in verde tramonta a Newport, unico torneo, dei tre in corso di svolgimento, su erba. A Bastad e Umago brilla la terra, in America c'è ancora spazio per gli amanti della superficie rapida. Dopo Wimbledon, i principali protagonisti del circuito ricaricano le batterie, è quindi propizia l'occasione per alcuni giocatori di seconda fascia in cerca di uno spicchio di celebrità. Nella giornata di ieri, la chiusura della fase di qualificazione e quattro incontri di primo turno. Bernard Tomic piega il nostro Alessandro Bega in due set e si conferma a buon livello. L'alterno australiano si guadagna il main draw, oggi sfida per la seconda volta a livello ATP l'israeliano Dudi Sela. Per Tomic, altra "tacca" dopo la semifinale conseguita a 's-Hertogenbosch e il secondo turno ai Championships dal labirinto di qualificazione - KO con Nishikori.

Donald Young non sfrutta a dovere la wild card e cade al 1T con Pospisil. Il tie-break del parziale iniziale segna la partita, crolla poco dopo il tennista di casa. Kudla dispone in due di Bemelmans, Smyczek piega in tre Fratangelo. Infine, Jordan Thompson controlla Duckworth. Abbiamo citato Tomic, nel tabellone principale sbarcano anche Aragone, il veterano Estrella Burgos e Bolt.

Quest'oggi tre campi da seguire. Sul centrale, al termine del confronto tra Tomic e Sela, spazio a Baghdatis e Muller, due giocatori in grado di esprimersi al meglio in questo contesto. Il cipriota guida 3-1 la rivalità, è la prima fermata su erba - ultimo duello a Tokyo nel 2016, W del lussemburghese. Harrison - Mahut precede poi l'incontro tra Karlovic e de Minaur, due generazioni a confronto. Sull'uno, Aragone ha una chance con Granollers, più a suo agio sul rosso, Harrison trova Bolt. Per completare il quadro, sul due, Stakhovsky - Jung e Ramanathan - Estrella Burgos.

Risultati

Round Of 32

(8) Denis Kudla Defeats Ruben Bemelmans 63 64

Vasek Pospisil Defeats (WC) Donald Young 765 61

Tim Smyczek Defeats Bjorn Fratangelo 63 26 64

Jordan Thompson Defeats (PR) James Duckworth 64 63

2nd Round Qualifying

JC Aragone Defeats (2) Matthias Bachinger 762 676 60

(5) Bernard Tomic Defeats Alessandro Bega 64 63

(6) Victor Estrella Burgos Defeats John-Patrick Smith 36 75 75

(8) Alex Bolt Defeats (WC) Alex Rybakov 63 36 63

Programma

STADIUM Starts At 11:00 Am (17 in Italia)

1st Rd (Q) Bernard Tomic VS Dudi Sela

1st Rd Marcos Baghdatis VS (6) Gilles Muller

1st Rd (5) Ryan Harrison VS Nicolas Mahut

1st Rd Ivo Karlovic VS (7) Alex de Minaur

COURT 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) JC Aragone VS Marcel Granollers

1st Rd (WC) Christian Harrison VS (Q) Alex Bolt

COURT 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd Sergiy Stakhovsky VS (WC) Jason Jung

1st Rd Ramkumar Ramanathan VS (Q) Victor Estrella Burgos