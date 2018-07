ATP Umago - I risultati: fuori Lorenzi e Travaglia. Oggi Cecchinato

Il contingente azzurro si riduce sul rosso di Umago. Stefano Travaglia, reduce da un buon percorso di qualificazione, cede sulla lunga distanza al colosso ceco Vesely. Travaglia ha un buon ritorno nel secondo parziale, ma il set decisivo è a senso unico. In due, cade invece Paolo Lorenzi. Il russo Donskoy si impone 63 64. Una giornata ricca di sorprese, fuori l'ottava testa di serie, Benoit Paire. L'alterno talento di Francia viene travolto da Fucsovics, eloquente il finale - 61 63. Inattesa, per proporzioni, la caduta di Nicolas Jarry, apprezzato sulla terra all'alba del 2018. Il cileno è preda di Martin Klizan, possibile variabile nell'economia del torneo - 62 60.

Robin Haase, più a suo agio su superficie rapida, consegue una bella affermazione in rimonta con Dutra Silva, Bedene batte Joao Sousa al termine di un'autentica battaglia punto a punto. Marterer rientra con Serdarusic, Auger Aliassime onora la wild card domando il LL Martin 64 63. Per completare il quadro, da segnalare la W di Lajovic con Basilashvili e lo squillo di Trungelliti con Skugor.

I risultati

Round Of 32

(6) Robin Haase Defeats (Q) Rogerio Dutra Silva 46 75 63

Aljaz Bedene Defeats (7) Joao Sousa 765 46 64

Marton Fucsovics Defeats (8) Benoit Paire 61 63

(9) Maximilian Marterer Defeats (WC) Nino Serdarusic 36 75 63

(WC) Felix Auger-Aliassime Defeats (LL) Andrej Martin 64 63

Evgeny Donskoy Defeats Paolo Lorenzi 63 64

(Q) Martin Klizan Defeats Nicolas Jarry 62 60

Dusan Lajovic Defeats Nikoloz Basilashvili 75 62

(Q) Marco Trungelliti Defeats (WC) Franko Skugor 63 64

Jiri Vesely Defeats (Q) Stefano Travaglia 63 36 62

Quest'oggi, quattro incontri a livello di singolare in programma. Si parte sul Grandstand alle 17, mezzora dopo il via sul centrale, protagonista Marco Cecchinato. Il tennista italiano sfida Vesely, si tratta del primo confronto a livello ATP - in passato due fermate, tra Futures e Challenger, una vittoria per parte.

Il programma odierno

Goran Ivanisevic Stadium Starts At 5:30 Pm

2nd Rd Jiri Vesely VS (3) Marco Cecchinato

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd Guido Pella VS Aljaz Bedene

Grandstand Starts At 5:00 Pm

2nd Rd (9) Maximilian Marterer VS Laslo Djere

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd (5) Albert Ramos-Vinolas VS Dusan Lajovic