ATP Newport - Risultati e programma

Nicolas Mahut supera il primo turno a Newport, eliminando la quinta testa di serie, Ryan Harrison. L'americano alza bandiera bianca sotto un set e un break. Muller si aggiudica il prolungamento del primo con Baghdatis, è bravo poi a proteggere il servizio nel secondo, concretizzando l'unica palla break a disposizione. Il next gen De Minaur, travolto da Nadal a Wimbledon, fa conoscenza con il vecchio Ivo Karlovic. Il gigante croato sfrutta al meglio i principi base del suo tennis e chiude in tre, dopo un avvio in difetto.

Granollers piega Aragone - match chiuso dopo l'8-6 in favore dello spagnolo nel prolungamento d'avvio - C.Harrison doma il qualificato Bolt e si guadagna Steve Johnson sul centrale - terzo incontro in programma nella giornata odierna. Stakhovsky scivola con Jung, Ramanathan ferma Estrella Burgos, proveniente dal labirinto di qualificazione. A completare il quadro, la caduta di Bernard Tomic, inattesa dopo i buoni risultati dell'australiano nel recente periodo. Contro Sela, Tomic procede a strappi, nel terzo è fatale il pessimo rendimento pallina alla mano.

Risultati

Round Of 32

Nicolas Mahut Defeats (5) Ryan Harrison 62 20 (RET)

(6) Gilles Muller Defeats Marcos Baghdatis 765 63

Ivo Karlovic Defeats (7) Alex de Minaur 672 763 75

Marcel Granollers Defeats (Q) JC Aragone 766 60

(WC) Christian Harrison Defeats (Q) Alex Bolt 63 46 75

(WC) Jason Jung Defeats Sergiy Stakhovsky 64 36 63

Ramkumar Ramanathan Defeats (Q) Victor Estrella Burgos 64 61

Dudi Sela Defeats (Q) Bernard Tomic 63 16 62

Non solo Johnson. Nel pomeriggio - le 17 in Italia - spazio anche alla prima testa di serie, Adrian Mannarino. Il francese gioca con Jordan Thompson. Un precedente, proprio su questa superficie. A 's-Hertogenbosch, nel 2017, 64 61 per il 30enne di Soisy-sous-Montmorency.

Programma

STADIUM Starts At 11:00 Am (le 17 in Italia)

2nd Rd (1) Adrian Mannarino VS Jordan Thompson

2nd Rd Marcel Granollers VS (6) Gilles Muller

2nd Rd (3) Steve Johnson VS (WC) Christian Harrison

2nd Rd Vasek Pospisil VS (2) Mischa Zverev

COURT 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Tim Smyczek VS (4) Matthew Ebden

2nd Rd Dudi Sela VS Ivo Karlovic

COURT 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Nicolas Mahut VS (WC) Jason Jung

2nd Rd (8) Denis Kudla VS Ramkumar Ramanathan