ESCLUSIVA - Challenger San Benedetto, Taberner: "Un anno bello e difficile, Varillas da non sottovalutare"

Il match tra Carlos Taberner e Tommy Robredo era uno dei pezzi forti di giornata nel Day 2 della San Benedetto Tennis Cup, lo testimonia il grande pubblico accorso sul campo centrale per gustarsi lo spettacolo. Il nativo di Valencia si è imposto nettamente con il punteggio di 62 61, troppa la differenza fisica e di pesantezza di palla. Ecco le sue parole.

Una bellissima vittoria. Ti aspettavi un match così facile contro un avversario che è stato anche N°5 del mondo, e che quindi ha varcato i piani alti della classifica?

"Sicuramente sono molto felice, personalmente la ritenevo una partita assai difficile. Qui l'anno scorso ho giocato bene, ho fatto semifinale, ed avevo il dovere di far bene, di confermarmi. Poi parliamo di Robredo, un avversario ostico da incontrare al primo turno; ho giocato un'ottima partita, e sono contento."

Un 2018 che ti ha regalato il primo accesso in un torneo ATP - Montpellier, dove hai superato anche un turno - e ti ha regalato anche l'accesso al Roland Garros. Una grande soddisfazione immagino, parlaci di quei momenti

"Sì, è sicuramente un buon anno, sto giocando molto bene, però molto difficile perchè ho avuto una strappo addominale per ben tre volte. Sono stato costretto a stare fuori per due mesi, e torno a giocare ora. L'obiettivo è non infortunarsi più, e continuare a giocare bene come sto facendo per vincere più match possibili. Però non penso al ranking, l'importante è stare bene e giocare bene."

Adesso avrai un secondo turno contro Varillas. Come vedi il match? Punti a replicare la semifinale fatta qui lo scorso anno?

"Varillas sta giocando molto bene, e viene dalle qualificazioni. Un avversario che passa di lì non è mai da sottovalutare, perché arriva carico dopo aver vinto 4 partite. Un match duro, devo replicare quanto fatto oggi. Penso di partita in partita, ora c'è lui e poi si vedrà."

Dopo San Benedetto punterai alle qualificazioni agli US Open?

"Non so quale ranking avrò perchè difendo semifinale qui, e poi quarti nel tornei successivo - Cortina, ndr. Penso comunque di andare; prossima settimana giocherò Padova - che sostituisce il Challenger di Cortina d'Ampezzo - e poi tenterò le qualificazioni Slam."

Ringraziamo Carlos per l'enorme disponibilità, e gli auguriamo le migliori fortune qui alla San Benedetto Tennis Cup, e per il proseguo della stagione.