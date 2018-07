WTA Gstadt: i risultati della giornata di martedì

Un Martedì di tornei WTA non male. Sulla terra battuta di Gstadt, arrivano i primi risultati interessanti dopo le fatiche della stagione dell'erba. La Kostova dimostra di essere tornata a un buon livello, seppure contro un'avversaria non proibitiva come la numero 132 Kalinskaya, che riesce a dare un 60 nel secondo set nonostante la netta inferiorità. Bene la Rodina, la quale conferma la sua crescita dopo la positiva performance ai Championships - stop con Serena - battendo la tedesca Whittoeft. La Kuzmova ci dà un enorme dispiacere, buttando fuori la nostra giovane azzurra Trevisan in soli 2 set. Bentornata Cornet, la transalpina supera una Soler-Espinosa rivedibile.

La Schnyder ha ragione della Deichmann, esce anche la seconda azzurra, Francesca Schiavone. La milanese viene sconfitta nettamente e senza diritto di replica dalla ritrovata Stosur. La Perrin vola, domando la Zheng in tre set. La Golubic dispone della Lottner, nonostante una alta cifra di doppi falli. Bouchard a cui bisogna dare il bentornato più forte, dopo le fatiche dei mesi scorsi. Tre set per sciogliere l'interrogativo Bacsinzky.

RISULTATI

KOSTOVA B. KALYNSKAYA 64 06 62

RODINA B. WHITTOEFT 67(3) 64 76(13-11)

KUZMOVA B. TREVISAN 62 75

CORNET B. SOLER ESPINOSA 62 62

SCHNYDER B. DEICHMANN 46 62 63

STOSUR B. SCHIAVONE 63 62

PERRIN B. ZHENG 61 46 75

GOLUBIC B. LOTTNER 63 62

BOUCHARD B BACSINZKY 46 76(1) 64