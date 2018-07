WTA Bucarest: i risultati dei sedicesimi

Terra di Bucarest, terra di giocatrici in cerca di riscatto dopo una stagione non positiva per il momento. La Buzarnescu, attesa da una prova importante davanti al pubblico di casa, vince in due set contro una giocatrice di buon livello come la Kovinic ed entra negli ottavi - attenzione alla rumena, capace di cose mirabili tra verde e rosso. La Bara affronta e vince senza tanti problemi la Tomova, che conferma i limiti già visti nello slam sull'erba. La Alexandrova viene sconfitta da una Zvonareva, in cerca di vittorie e fiducia.

Vola una ritrovata Martic che pesca il successo contro la Sramkova e si conferma tennista da tenere in considerazione. Occhi puntati sulla Jabeur, reduce da un buon Wimbledon e che passa in ottavi battendo la Begu. La Sevastova ritorna protagonista (dopo essere stata buttata fuori dalla Giorgi a Wimbledon) e piega la Jakupovic. Siegemund che batte la nostra Paolini in 2 set, la turca Buyukakcay perde contro una Cirstea che ritrova il suo pubblico e la terra battuta. La Liu ha la meglio sulla rumena Rosca in un inedito, mentre torna a vincere, soffrendo parecchio, la Schmiedlova.

RISULTATI

BUZARNESCU B. KOVINIC 62 64

BARA B. TOMOVA 64 75

ZVONAVERA B. ALEXANDROVA 61 62

MARTIC B. SRAMKOVA 62 64

JABEUR B. BEGU 62 61

SEVASTOVA B. JAKUPOVIC 46 62 76 (1)

SIEGEMUND B. PAOLINI 64 60

CIRSTEA B. BUYUKAKCAY 63 63

LIU B. ROSCA 46 63 64

SCHMIEDLOVA B. BOGDAN 46 76(4) 75