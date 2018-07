ATP Umago, risultati e programma

Marco Cecchinato conferma l'ottimo momento, supera in rimonta Jiri Vesely e sbarca ai quarti sulla terra croata. Il tennista italiano sfrutta la superiore affinità con la superficie per piegare il bombardiere ceco e ribadire la completa maturazione, specie dal punto di vista mentale. In questa coda sul rosso può ritagliarsi altre soddisfazioni. Il prossimo avversario è Laslo Djere, abile a sbarazzarsi in due di Marterer. Il tie-break decide il set d'apertura, nel secondo Djere allunga e concede solo due punti pallina alla mano. Cade Ramos, fermato da Lajovic. Lo spagnolo procede con passo alterno, è assente nel terzo e decisivo set. Infine, Pella recupera un set ed estromette Bedene.

Si completa quest'oggi il secondo turno. Si parte, sul Centrale, alle 17.20, il qualificato Klizan affronta l'olandese Haase, erbivoro in grado di alzare la voce nella polvere. Quatto precedenti, due successi per parte, non giocano contro dal 2014. Non prima delle 20, il next gen Rublev alla prova Auger-Aliassime, epilogo con Donskoy e Dzumhur. A Dubai, doppio 61 per il russo. Dzumhur può rimescolare le carte su una superficie più lenta?

Risultati

Round Of 16

(3) Marco Cecchinato Defeats Jiri Vesely 26 75 75

Dusan Lajovic Defeats (5) Albert Ramos-Vinolas 63 16 60

Laslo Djere Defeats (9) Maximilian Marterer 764 63

Guido Pella Defeats Aljaz Bedene 57 64 64

Programma

Goran Ivanisevic Stadium Starts At 5:20 Pm

2nd Rd (Q) Martin Klizan VS (6) Robin Haase

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd (4) Andrey Rublev VS (WC) Felix Auger-Aliassime

2nd Rd Evgeny Donskoy VS (2) Damir Dzumhur