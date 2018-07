ATP Newport - Risultati e programma

Non mancano le sorprese a Newport, cadono quattro teste di serie nel mercoledì americano. Mischa Zverev entra con giusto piglio nella partita con Pospisil, ma alla lunga è il canadese a prevalere. Ebden scivola con Smyczek, Gilles Muller incappa in una inattesa battuta d'arresto con Granollers. Lo spagnolo, più a suo agio sul rosso, confeziona una vittoria frutto di cinismo e concretezza. 75 76, tie-break a quattro e accesso ai quarti. Ramanathan ha invece l'ultima parola con Kudla.

Adrian Mannarino ribadisce il suo status da n.1 e si impone su Jordan Thompson. Il francese crea un netto gap nel set d'avvio, poi contiene il ritorno del rivale. Johnson ha vita facile con il connazionale Christian Harrison, presente grazie a una wild card, Ivo Karlovic cede alla distanza a Dudi Sela. Per l'israeliano si tratta della seconda W in tre dopo quella conseguita con Tomic. Infine, Jung batte Mahut con doppio 64.

Il programma di singolare inizia quest'oggi al termine del primo match di doppio. Due quarti di finale in agenda, Jung - successo con Stakhovsky in apertura di torneo - pesca Smyczek, Ramanathan scruta Pospisil. Nel 2018, all'Australian Open, vittoria canadese in sede di qualificazione.

I risultati

Round Of 16

(1) Adrian Mannarino Defeats Jordan Thompson 62 764

Vasek Pospisil Defeats (2) Mischa Zverev 46 63 75

(3) Steve Johnson Defeats (WC) Christian Harrison 63 61

Tim Smyczek Defeats (4) Matthew Ebden 63 63

Marcel Granollers Defeats (6) Gilles Muller 75 764

Ramkumar Ramanathan Defeats (8) Denis Kudla 46 63 64

(WC) Jason Jung Defeats Nicolas Mahut 64 64

Dudi Sela Defeats Ivo Karlovic 766 674 62

Il programma

STADIUM Starts At 11:00 Am (17 in Italia)

QF (WC) Jason Jung VS Tim Smyczek

QF Ramkumar Ramanathan VS Vasek Pospisil