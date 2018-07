ATP Bastad: Ymer spaventa Fognini, fuori Ferrer

Si delinea il quadro dei quarti di finale dello Swedish Open, ATP 250 di Bastad.

Fabio Fognini si spaventa e mette paura a noi tifosi italiani. Il ligure parte male nel primo set, dove paga forse la scarsa abitudine al campo, essendo il suo esordio nella rassegna svedese. Elias Ymer scatta sicuro, con una calma che di solito non si riconduce ad un classe 1998. Il nazionale svedese, ma di origini etiopi, induce spesso l'azzurro all'errore e gioca con grande aggressività. Il primo parziale scivola velocemente, secco 6-1 in favore della next gen nordica. Fognini, però, non ci sta ed arriva il moto d'orgoglio dell'italiano. Trova il tanto famigerato break nel quarto gioco del secondo set, ma non riesce a confermarlo. Il turning point arriva sul 4-4. Il tennista di Arma di Taggia salva una palla break pesantissima, la quale avrebbe portato Ymer a servire per il match. Sul 5-4 in favore dell'italiano il giovane svedese trema, forse anche per la scarsa esperienza, e regala il set a Fognini. Terzo set che il ligure gioca con calma olimpica e riesce a chiudere senza patemi per 6-2. Ora ai quarti di finale ci sarà Federico Delbonis, che ha superato John Millman con un doppio 6-4. Match che evoca dolci ricordi al ligure che non si dimenticherà mai di quella finale giocata ad Amburgo nell'estate del 2013 dove vinse il torneo salvando tre match point nel tie break del secondo parziale.

Nella parte alta del tabellone Casper Ruud elimina il campione in carica David Ferrer. Continua a sorprendere il next gen norvegese che elimina anche un tennista esperto come l'ex numero 3 del mondo. Ottimo match disputato dal tennista di Oslo che recupera il break di svantaggio nel primo set e, da lì, ha il pieno controllo sulla partita. Ora il classe 1998 dovrà incrociare la racchetta con Richard Gasquet che patisce il ritorno sulla terra rossa e supera, non senza qualche difficoltà, Gustav Melzer in tre set.

I RISULTATI

Federico Delbonis Defeats John Millman (8) 6-4 6-4 Fabio Fognini (3) Defeats Elias Ymer (WC) 1-6 6-4 6-2 Casper Ruud (WC) Defeats David Ferrer (7) 7-5 6-2 Richard Gasquet (4) Defeats Gustav Melzer (Q) 1-6 6-3 6-1