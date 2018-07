ATP Umago, risultati e programma

Secondo successo sul rosso di Croazia per Evgeny Donskoy. Il russo, fatale a Lorenzi al 1T, si conferma con Damir Dzumhur. Tre set, partita a lungo in equilibrio, il bosniaco cede 64 al terzo. Avanza, non senza patemi, il next gen Rublev. Auger Aliassime, 17enne di Montreal, conquista il prolungamento del secondo e costringe agli straordinari uno dei prospetti più interessanti del circuito maschile. Haase rinviene e doma Klizan, Trungelliti da seguito all'ottimo percorso di qualificazione ed incamera un'altra vittoria nel main draw. Il sudamericano ha la meglio in tre sull'ungherese Fucsovics.

Nel pomeriggio - sul centrale si parte alle 17.20, dieci minuti dopo sul Grandstand - sono in programma i quarti di finale. Carta tricolore, l'Italia si affida a Marco Cecchinato. Debutto convincente con Vesely, in stagione un'importante evoluzione in termini di continuità e risultati, l'azzurro pesca oltre la rete Djere, piegato nel 2016 al Challenger di Milano. Si tratta del terzo incontro in agenda, apertura dedicata a Rublev e Haase. A Monte-Carlo, nella corrente stagione, 75 al terzo per il russo, pronostico incerto. Trungelliti sfida Donskoy, infine, sul Grandstand, Lajovic - Pella. Lajovic giunge dal successo con Ramos, Pella cavalca l'unico precedente - veloce indoor di San Pietroburgo nel 2017, 76 63 per l'uomo di Bahia Blanca.

Risultati

Round Of 16

Evgeny Donskoy Defeats (2) Damir Dzumhur 769 36 64

(4) Andrey Rublev Defeats (WC) Felix Auger-Aliassime 64 674 63

(6) Robin Haase Defeats (Q) Martin Klizan 36 64 63

(Q) Marco Trungelliti Defeats Marton Fucsovics 57 64 62

Programma

Goran Ivanisevic Stadium Starts At 5:20 Pm

QF (4) Andrey Rublev VS (6) Robin Haase

Not Before 8:00 Pm

QF (Q) Marco Trungelliti VS Evgeny Donskoy

QF Laslo Djere VS (3) Marco Cecchinato

Grandstand Starts At 5:30 Pm

QF Dusan Lajovic VS Guido Pella