ATP Newport, risultati e programma

A Newport, in archivio i primi due quarti. Ramanathan gioca una partita perfetta pallina alla mano, liquida nel secondo le due opportunità conquistare da Pospisil e firma la vittoria - 75 62. Il canadese, in partita nel primo set, concede qualcosa alla battuta nella seconda porzione di gara e naufraga con il passare dei minuti. Partita dai due volti, invece, tra Smyczek e Jung. L'americano domina in apertura, complici i problemi al servizio del 29enne di Torrance. 1/7 con la seconda e una sensazione diffusa di inadeguatezza. La partita cambia all'alba del secondo, i due procedono sulla medesima lunghezza d'onda, l'incontro è gradevole e a prevalere è l'alfiere a stelle e strisce 64 al terzo.

Al Dell Technologies Hall of Fame Open, ultimi due pass per le semifinali in palio oggi. Dalle 17, sul centrale, inizia la giornata di tennis. Dopo un incrocio di doppio, spazio a Mannarino, prima testa di serie del torneo, e Granollers. Il francese, finale ad Antalya e quarti al Queen's su questa superficie, parte con i favori del pronostico, ma deve prestare attenzione allo spagnolo - semifinale al challenger di Nottingham sul verde. Ultimo intreccio nel 2015 a Monte-Carlo, il match è un inedito sull'erba. A seguire, Johnson - Sela. Stagione in difetto per Johnson, in costante affanno dopo la semifinale sul rosso di Ginevra. Trova per la prima volta in carriera l'israeliano Sela, abile ad estromettere in serie Tomic e Karlovic. Ribaltone possibile?

Risultati

Quarter-Finals

Ramkumar Ramanathan Defeats Vasek Pospisil 75 62

Tim Smyczek Defeats (WC) Jason Jung 61 57 64

Programma

STADIUM Starts At 11:00 Am (17 in Italia)

Not Before 1:00 Pm

QF (1) Adrian Mannarino VS Marcel Granollers

QF (3) Steve Johnson VS Dudi Sela