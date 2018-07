ATP Bastad - Fognini in semifinale, fuori Bolelli

Gioie e dolori per il tennis italiano sul rosso di Svezia. Fabio Fognini, secondo pronostico, prevale su uno specialista della superficie come Delbonis. Il tennista di Sanremo concede qualcosa pallina alla mano nel parziale d'apertura, ma gioca con attenzione i punti importanti e in generale riesce ad essere sempre pericoloso in risposta. Il gap si dilata nel secondo, tre rotture di stampo tricolore e Fognini al penultimo atto del torneo. Discorso differente per Simone Bolelli. Reduce dal colpaccio con Schwartzman, Bolelli entra bene in partita, allunga nel primo game in risposta e sembra poter prendere il comando del match. Dopo l'iniziale 63 in suo favore, il ritorno di Laaksonen. 62 64, semifinale svizzera.

Verdasco doma il connazionale Carreno in un'ora e venticinque. Il 34enne di Madrid difende il servizio, annullando sei palle break su sei. 64 62 il punteggio finale. Infine, Richard Gasquet rimanda il giovane norvegese Casper Ruud, presente a Bastad grazie a una wild card. Il talento di Beziers si aggiudica a 4 il prolungamento d'apertura, poi sigilla la vittoria nel secondo.

Nel pomeriggio, sul centrale, Fognini sfida Verdasco. L'incontro prende il via alle ore 13. Sei precedenti, quattro favorevoli allo spagnolo. Nel 2018, a Rio, 61 75 Verdasco in semifinale. Fabio cerca il primo acuto sulla terra. A seguire, Laaksonen - Gasquet. Un inedito, con il francese ovviamente favorito. Laaksonen sbarca da LL, ambizioni importanti. Al 2T sigillo con Berrettini, poi, come detto, l'assolo con Bolelli.

Risultati

Quarter-Finals

(5) Fernando Verdasco Defeats (2) Pablo Carreno Busta 64 62

(3) Fabio Fognini Defeats Federico Delbonis 64 63

(4) Richard Gasquet Defeats (WC) Casper Ruud 764 62

(LL) Henri Laaksonen Defeats (Q) Simone Bolelli 36 62 64

Programma

Centre Court Starts At 1:00 Pm

SF (3) Fabio Fognini VS (5) Fernando Verdasco

SF (LL) Henri Laaksonen VS (4) Richard Gasquet