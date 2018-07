ATP Umago, risultati e programma

Marco Cecchinato conferma l'ottimo momento di forma e consegue l'ennesimo risultato di prestigio sulla terra, superficie che esalta il tennista azzurro. A Umago, in Croazia, Cecchinato disinnesca Laslo Djere collezionando dieci degli ultimi undici giochi. Perfetto al tramonto del parziale d'apertura, cancella ogni velleità del rivale in avvio di secondo. Impressionante il disavanzo con la seconda di servizio, Cecchinato firma l'80% dei punti, Djere il 25%.

Non prima delle 20, il palermitano lancia l'assalto alla seconda finale, dopo quella conseguita a Budapest - titolo nell'occasione. Cecchinato gioca con l'argentino Trungelliti, abile a costruire un torneo di livello partendo dal labirinto di qualificazione - 61 64 a Donskoy ieri. In sede ATP, un solo precedente. Nella corrente annata, al Roland Garros, tre set a zero per l'azzurro.

Robin Haase prosegue la sua marcia e rimanda il next gen Rublev. L'olandese chiude in due, il tie-break del secondo - 8 punti a 6 Haase - è fatale al prospetto di Russia, talento in divenire nella "polvere". Pella ribadisce invece la sua candidatura, resta giocatore temibile in questo contesto. 76 75, chiude la porta a Lajovic. La semifinale tra Pella e Lajovic è in programma alle 17.20, è la prima volta che i due si trovano uno contro l'altro.

Risultati

Quarter-Finals

(3) Marco Cecchinato Defeats Laslo Djere 64 61

(6) Robin Haase Defeats (4) Andrey Rublev 63 766

Guido Pella Defeats Dusan Lajovic 763 75

(Q) Marco Trungelliti Defeats Evgeny Donskoy 61 64

Programma

Goran Ivanisevic Stadium Starts At 5:20 Pm

SF Guido Pella VS (6) Robin Haase

Not Before 8:00 Pm

SF (3) Marco Cecchinato VS (Q) Marco Trungelliti