ATP Umago - Cecchinato sfida Pella, titolo in palio

Non solo Fognini. L'Italia del tennis alza la voce, Marco Cecchinato sembra inarrestabile. A Umago - 250 su terra - l'azzurro, semifinalista al Roland Garros su questa superficie, travolge l'argentino Trungelliti, staccando il pass per l'atto ultimo del torneo. 62 61, questo il punteggio finale, frutto di un primo set in equilibrio e di un secondo a senso unico, indirizzato dalla qualità dell'azzurro, capace di stordire il rivale di turno con variazioni improvvise e soluzioni di estrema precisione. Il parziale d'apertura trova risposta nella sua zona intermedia. Cecchinato, sul 22, deve replicare all'affondo sudamericano, deliziosa palla corta, preludio al punto che cancella la palla break ed apre al vantaggio. Nel successivo game, rottura che sopisce le speranze sudamericane. Trungelliti si fa nuovamente minaccioso risalendo la china nel settimo gioco, ma Cecchinato è chirurgico, 52 e 62 a seguire. L'onda positiva si prolunga, break, ancora una volta. Smash perentorio per griffare il 30 pallina alla mano, la volée in avanzamento vale una nuova chance di rottura nel quarto gioco. Trungelliti, in affanno, deraglia con il dritto a uscire. Palla in corridoio, i titoli di coda scorrono poco dopo.

Cecchinato ha oggi l'opportunità di conquistare il secondo torneo in carriera dopo quello conseguito nella corrente annata a Budapest - finale con Milmann dopo il rientro nel main draw da lucky loser. Con un successo, posizione n.22 nella graduatoria ATP. Oltre la rete un giocatore temibile nella "polvere", Guido Pella. Ieri, terza vittoria su quattro in tre set per il 28enne di Bahia Blanca. Un passaggio a vuoto nel corso del secondo con Haase, prima del ritorno al timone di comando nel parziale decisivo. 63 16 62.

Esistono due precedenti - nessuno a livello ATP - tra Cecchinato e Pella. Nel 2015, W Cecchinato - ritiro di Pella nel corso del secondo set - alle ATP Challenger Tour Finals. Due anni dopo, a Heilbronn, doppio 62 di stampo argentino. La partita è in programma alle 20 sul campo Goran Ivanisevic, diretta su Super Tennis.

Risultati

Semi-Finals

(3) Marco Cecchinato Defeats (Q) Marco Trungelliti 62 61

Guido Pella Defeats (6) Robin Haase 63 16 62

Programma

Goran Ivanisevic Stadium Starts At 8:00 Pm

F Guido Pella VS (3) Marco Cecchinato