ATP Amburgo - Risultati Day 1

Tempo di tennis in Germania. E' iniziato il "German Tennis Championships 2018", 500 in onda sui campi in terra rossa di Amburgo, seconda città teutonica più popolosa. Ai nastri di partenza tanti ottimi giocatori; da Thiem all'azzurro Cecchinato, passando per Schwartzman e Carreno Busta. Quasi tutti specialisti del mattone tritato, in attesa di incamerare punti prima dello switch sul cemento in preparazione degli US Open. Oggi in programma sei singolari, divisi tra campo centrale e campo 1

►CENTER

Il programma odierno è stato aperto dalla testa di serie N°2 Diego Schwartzman, e dal rampollo norvegese - wild card (WC) - Casper Ruud. Terzo confronto tra i due, con i precedenti avvenuti tutti quest'anno e vinti entrambi dall'argentino. El Peque, tennista navigato su questa superficie, ha dovuto soffrire contro un avversario più che ottimo, bravo ad esprimere il suo gioco soprattutto su terra. Vinto il primo set, 64, il norvegese ha ribaltato la situazione e si è imposto 62 nel secondo, sfruttando anche un momento di forma precaria del sudamericano. Alla fine, a spuntarla è stato Schwartzman con un roboante 62.

Secondo match che ha proposto il derby tedesco tra Daniel Masur - qualificato (Q) - e Maximilian Marterer. Prima sfida. Masur - N°349, lontano dal mondo ATP - è riuscito a vincere un ottimo match contro un avversario sì appannato, ma comunque solido. Da applausi il 63 64 rifilato al connazionale.

Terzo match di giornata tra la WC Rudolf Molleker, e David Ferrer. Scontro generazionale tra l'iberico classe '82, ed il tedesco classe '00. Match bello, pieno di capovolgimenti di fronte; trionfa il giovanissimo tedesco nel primo set, spallata d'orgoglio di Ferru nel secondo. Alla fine, trionfa la freschezza; 63 definitivo di Molleker.

Quarto ed ultimo match tra Pablo Carreno Busta - testa di serie N°3 (TDS) - e Florian Mayer, WC. Due precedenti, entrambi ad appannaggio dello spagnolo. Match veloce nei primi due set, con il primo vinto dal tedesco ed il secondo da Carreno Busta. Nel terzo, lotta senza esclusione di colpi; si scende sino al tie-break, qui ha la meglio Pablo.

►COURT 1

Leonardo Mayer ed Albert Ramos-Vinolas aprono le danze sul Campo 1. Ben 7 i precedenti, uno anche ad Amburgo l'anno scorso, tra i due, in vantaggio lo spagnolo 4-3. Match che non ha molta storia; il sudamericano tiene sempre in mano le redini del match, e trionfa con un netto 62 63.

Secondo ed ultimo match tra il Q Josep Kovalik ed il N°4 del tabellone Damir Dzumhur. Nessun precedente. La forma non perfetta del bosniaco viene a galla, Kovalik è fresco, ingrana, e non si fa più raggiungere. La sfida termina in due set, 62 64.

