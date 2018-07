ATP Gstaad, risultati e programma

Fabio Fognini sbarca a Gstaad da n.1, è il tennista di riferimento nel tabellone svizzero. Bye d'esordio, pausa preziosa per recuperare energie dopo una settimana ad alta tensione. Il contingente azzurro è ricco, Lorenzi e Berrettini difendono i colori italiani nel pomeriggio odierno. Due partite sulla carta di non semplice soluzione, per momento e valore dell'avversario. Berrettini sta salendo diversi scalini nella corrente annata, deve confermarsi sul campo n.1 con Radu Albot. Nessun precedente in archivio, occasione per strappare una preziosa vittoria. Discorso diverso per Lorenzi. Classe '81, mesi carichi di interrogativi, cerca un appiglio per risalire la china. Guido Pella è rivale scomodo, specie se si parla di terra. Finale a Umago contro il nostro Cecchinato, il sudamericano è pericolosa mina vagante nell'economia del torneo. Un solo incontro tra i due a livello ATP, sigillo di Lorenzi in Davis lo scorso anno. Completa il quadro, su questo rettangolo, il match tra Djere e Istomin.

Sul centrale, quattro partite di singolare. Alle 10.30, Joao Sousa trova oltre la rete Facundo Bagnis, argentino reduce dal labirinto di qualificazione. Robin Haase - vs Galovic - deve invece dar seguito all'ottimo percorso croato, semifinale a Umago per un giocatore di certo più abituato a un contesto veloce. Feliciano Lopez, atipico spagnolo, intreccia la racchetta con Delbonis, fermato a Wimbledon proprio dal 36enne di Toledo. Per Delbonis, quarti a Bastad nella scorsa settimana. A rifinire il pacchetto, Nicolas Almagro, veterano omaggiato con una wild card dall'organizzazione del torneo. Almagro gioca con Marc Andrea Huesler - tennista di casa, n.402 del ranking.

Il programma

Roy Emerson Arena Starts At 10:30 Am

1st Rd (Q) Facundo Bagnis VS (6) Joao Sousa

Not Before 12:00 Noon

1st Rd (5) Robin Haase VS (LL) Viktor Galovic

Not Before 3:00 Pm

1st Rd Federico Delbonis VS (8) Feliciano Lopez

Not Before 5:20 Pm

1st Rd (WC) Marc-Andrea Huesler VS (WC) Nicolas Almagro

Court 1 Starts At 10:30 Am

Not Before 11:30 Am

1st Rd Laslo Djere VS Denis Istomin

1st Rd Matteo Berrettini VS Radu Albot

1st Rd Guido Pella VS Paolo Lorenzi