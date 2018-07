ATP Amburgo - Fuori Cecchinato, ok Verdasco e Gasquet

Marco Cecchinato saluta prematuramente l'ATP 500 in corso di svolgimento ad Amburgo. Dopo il successo conseguito a Umago - atto finale con Guido Pella - il tennista italiano cede a Gael Monfils. Sorteggio sfortunato, un 1T di alto livello. Naturale qualche passaggio a vuoto, fatale quando oltre la rete si staglia un ex top ten. Cecchinato rimette in sesto la sfida nel secondo, ma non ha lo spunto giusto nel parziale decisivo.

Il derby di Francia premia Richard Gasquet. Finalista a Bastad - KO con il nostro Fognini - regola in due il connazionale Paire. A contrassegnare l'incontro, le difficoltà al servizio dei due protagonisti. Fernando Verdasco - ottava testa di serie - la spunta al prolungamento del terzo con Lajovic, Cuevas controlla senza particolari patemi Fucsovics. Dopo lo scivolone a Umago con Klizan, si riprende lo specialista cileno Jarry. 61 62, annienta il teutonico Gojowczyk.

Infine, T.Monteiro - per lui ingresso nel main draw da lucky loser - estromette Gilles Simon. Il francese esce dalla contesa dopo il tie-break d'apertura, chiuso 7 punti a 2 dal brasiliano.

Risultati

Round Of 32

Gael Monfils Defeats (6) Marco Cecchinato 64 36 64

(7) Richard Gasquet Defeats Benoit Paire 75 63

(8) Fernando Verdasco Defeats Dusan Lajovic 63 46 765

Pablo Cuevas Defeats Marton Fucsovics 63 62

Nicolas Jarry Defeats Peter Gojowczyk 61 62

(LL) Thiago Monteiro Defeats Gilles Simon 762 62