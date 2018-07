ATP Atlanta - Risultati Day 2

La seconda tappa della tournee americana fa scalo ad Atlanta per il BB&T Atlanta Open, ATP 250 in programma sui campi in cemento della capitale dello stato della Georgia. A guidare il tabellone c'è - come da pronostico - John Isner, quattro volte vincitore del torneo, seguito da Kyrgios e Chung, entrambi chiamati al ritorno in stile. Nella 2° giornata di gare, a cavallo tra il 24 ed il 25 Luglio, si è andato a completare il primo turno.

►STADIUM COURT

Ben 5 gare nel campo principale del torneo. Ad aprire il programma alle ore 11 locali - 17 ora italiana - sono stati Jeremy Chardy - testa di serie (TDS) N°6 - e Ricardas Berankis. Nessun precedente. A trionfare è stato ll transalpino con un netto 64 63. Secondo match che ha visto scontrarsi Taylor Fritz e lo Special Exempt (SE) Ramkumar Ramanathan. Primo incontro. A spuntarla è stato lo statunitense, vittorioso con un chirurgico doppio 64.

Terzo match che ha visto di fronte la wild card (WC) Donald Young, ed Ivo Karlovic. Precedenti 2-1 per il croato, che vince il primo set 62. Nel suo campo, però, trionfa Young; due tie-break portati a casa e secondo turno. Quarto match tra la TDS N°5 Frances Tiafoe, e Marius Copil. Nessun precedente. Doppio 64 ad opera dell'americano, e vittoria. Ultimo match sul centrale tra Mikhail Youzhny e la WC Emil Reinberg. Primo incontro. Poca storia qui, troppa differenza, roboante 62 60 del russo.

►AJC GRANDSTAND

Programma battezzato da Cameron Norrie e Malek Jaziri. Nessun precedente. C'è match solo nel primo set, poi il britannico dilaga e chiude 60. A seguire, la TDS N°8 Ryan Harrison affronta James Duckworth, che sfrutta il ranking protette (PR). Un precedente, ad appannaggi dell'australiano. Stavolta, però, a trionfare è Harrison; perde il primo, poi piazza un 76 61.

Terzo match tra due qualificati (Q); Noah Rubin, e Thanasi Kokkinakis. Primo incontro. A trionfare è l'americano, netto 63 64. Ultimo match tra Mischa Zverev - TDS N°8 - e Tim Smyczek - SE. Nessun precedente. A trionfare è il tedesco, 63 al terzo.

Tutti i risultati.