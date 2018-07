ATP Gstaad, risultati e programma

Alterne fortune per l'Italia del tennis a Gstaad. In Svizzera, Matteo Berrettini supera l'ostacolo Albot con personalità. L'azzurro si aggiudica il parziale d'apertura per 6 giochi a 4, poi allunga con decisione nel secondo, quando blinda il servizio - nessuna palla break concessa - e punge in risposta. 62 e match in archivio. Sorte diametralmente opposta per Lorenzi, battuto dal lucky loser Oriol Roca Batalla. Il veterano di casa Italia riesce ad aggiudicarsi il prolungamento del secondo, ma la luce si spegne poco dopo, quando la partita giunge nella sua fase cruciale.

Robin Haase, apprezzato sul rosso nella scorsa settimana, cade con Galovic, Facundo Bagnis dà seguito al percorso di qualificazione ed estromette la sesta di serie, Joao Sousa. Successo di ritorno dopo l'iniziale 46. Lopez controlla Delbonis, mentre Djere spegne Istomin al tramonto dei due set. Da sottolineare, infine, la battaglia tra le wild card Huesler e Almagro. Emerge il primo al prolungamento del terzo - 7 punti a 4.

Nella giornata odierna, sono in programma quattro incontri a livello di singolare, tutti sul campo principale. Cinque i giocatori spagnoli coinvolti, due derby all'orizzonte. Bautista Agut - secondo tennista del torneo per classifica - sfida il giovane Munar, Feliciano Lopez incrocia la sorpresa Batalla. Ad aprire, in mattinata, Carballes Baena - vs Taro Daniel. Non prima delle 12, il nostro Berrettini. Incontro non semplice, oltre la rete Andrey Rublev, due anni meno di Matteo e risultati importanti in bacheca. Sulla terra, il gap si riduce, pronostico aperto, specie per quanto visto in questi mesi.

Risultati

Round Of 32

(LL) Viktor Galovic Defeats (5) Robin Haase 61 36 63

(Q) Facundo Bagnis Defeats (6) Joao Sousa 46 63 75

(8) Feliciano Lopez Defeats Federico Delbonis 63 763

Matteo Berrettini Defeats Radu Albot 64 62

Laslo Djere Defeats Denis Istomin 766 75

(WC) Marc-Andrea Huesler Defeats (WC) Nicolas Almagro 678 63 764

(LL) Oriol Roca Batalla Defeats Paolo Lorenzi 63 674 63

Programma

Roy Emerson Arena Starts At 10:30 Am

2nd Rd Roberto Carballes Baena VS Taro Daniel

Not Before 12:00 Noon

2nd Rd (4) Andrey Rublev VS Matteo Berrettini

Not Before 3:00 Pm

2nd Rd Jaume Munar VS (2) Roberto Bautista Agut

Not Before 5:20 Pm

2nd Rd (LL) Oriol Roca Batalla VS (8) Feliciano Lopez