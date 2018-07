ATP Gstaad - Avanza Berrettini, oggi tocca a Fognini

Matteo Berrettini consegue la seconda vittoria nell'ATP 250 di Gstaad, confermando le recenti sensazioni. Il talento di casa Italia batte un prospetto di sicuro avvenire come Andrey Rublev, quarta testa di serie del torneo. Berrettini si impone in due set, cancellando le uniche due palle break "offerte" nel corso del contesa. Una prova al servizio estremamente solida, rifinita da un atteggiamento propositivo in risposta. Rublev deraglia e scivola tre volte pallina alla mano. 63 63 il finale.

Bautista Agut parte male con il connazionale Munar, ma rinviene e si impone in tre. Discorso similare per Feliciano Lopez, a malpartito nelle prime fasi con il LL Oriol Roca Batalla. Il tie-break del secondo - 7 punti a 4 - segna il ritorno del 36enne di Toledo. Infine, Taro Daniel regola alla distanza Carballes Baena.

Il debutto di Fabio Fognini è invece in programma nella giornata odierna. Settimana ad alta velocità, titolo a Bastad - atto ultimo con Gasquet - su questa superficie. Grazie al bye d'esordio, due giorni per recuperare preziose energie, oggi nella Roy Emerson Arena il match con Jurgen Zopp, reduce da due turni di qualificazione e dalla W al 1T con Hanfmann. Si tratta del primo incrocio tra i due.

Ad aprire, Galovic - Auger Aliassime, a seguire Borna Coric. Il croato deve sciogliere alcuni dubbi, affronta Laslo Djere. Epilogo con Huesler e Bagnis, partita in agenda non prima delle 17.20.

Risultati

Round Of 16

(2) Roberto Bautista Agut Defeats Jaume Munar 26 63 62

Matteo Berrettini Defeats (4) Andrey Rublev 63 63

(8) Feliciano Lopez Defeats (LL) Oriol Roca Batalla 46 764 64

Taro Daniel Defeats Roberto Carballes Baena 64 46 764

Programma

Roy Emerson Arena Starts At 10:30 Am

2nd Rd (LL) Viktor Galovic VS (WC) Felix Auger-Aliassime

Not Before 12:00 Noon

2nd Rd Laslo Djere VS (3) Borna Coric

Not Before 3:00 Pm

2nd Rd (1) Fabio Fognini VS (Q) Jurgen Zopp

Not Before 5:20 Pm

2nd Rd (WC) Marc-Andrea Huesler VS (Q) Facundo Bagnis