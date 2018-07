ATP Gstaad - Fuori Fognini, oggi i quarti con Berrettini

Fabio Fognini paga dazio a Gstaad. Il tennista di Sanremo, reduce dal titolo in rosso conseguito la scorsa settimana, inciampa all'esordio nel torneo elvetico. Dopo il bye, Fognini incrocia la racchetta con il qualificato Jurgen Zopp. L'estone dispone del nostro portacolori nel set d'apertura, prima di patire il naturale ritorno della prima testa di serie. Manca, a Fognini, la giusta continuità, nel parziale decisivo deraglia al servizio e concede il via libera. Male con la seconda Fabio, troppo alterno per ribaltare le sorti del confronto.

Non è l'unica eliminazione eccellente, Borna Coric cade con Laslo Djere. Anche qui partita in altalena. Il croato riemerge nella zona centrale, per poi crollare in modo repentino al terzo. Bagnis spreme Huesler - decisivo il prolungamento del primo chiuso dal sudamericano 12 punti a 10 - il LL Galovic sigilla un'affermazione in rimonta con Auger Aliassime.

Il programma odierno prende forma alle 10.30. Matteo Berrettini, reduce da due vittorie nel main draw, attende Feliciano Lopez. Scontro generazionale, la superficie consente all'azzurro di fiutare l'impresa contro il nativo di Toledo. Non prima delle 12, Zopp - Bagnis, Djere parte favorito con Galovic. Epilogo nobilitato da Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo - 1T non perfetto con il connazionale Munar - trova il nipponico Taro Daniel.

Risultati

Round Of 16

(Q) Jurgen Zopp Defeats (1) Fabio Fognini 61 36 63

Laslo Djere Defeats (3) Borna Coric 64 16 61

(Q) Facundo Bagnis Defeats (WC) Marc-Andrea Huesler 7610 61

(LL) Viktor Galovic Defeats (WC) Felix Auger-Aliassime 36 64 62

Programma

Roy Emerson Arena Starts At 10:30 Am

QF Matteo Berrettini VS (8) Feliciano Lopez

Not Before 12:00 Noon

QF (Q) Jurgen Zopp VS (Q) Facundo Bagnis

Not Before 2:30 Pm

QF (LL) Viktor Galovic VS Laslo Djere

Not Before 5:20 Pm

QF Taro Daniel VS (2) Roberto Bautista Agut