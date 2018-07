ATP Gstaad - Berrettini non si ferma, oggi la semifinale

Il braccio di Matteo Berrettini non trema. A Gstaad, Svizzera, l'azzurro sigilla la prima semifinale ATP, superando in due set il veterano spagnolo Feliciano Lopez. Una partita ai limiti della perfezione per il 22enne romano. Pallina alla mano, Berrettini è inattaccabile. 9 aces, oltre il 90% di punti con la prima. In risposta, continuo, propenso all'offesa. Tre rotture, diluite in due parziali, per firmare un successo di estremo significato. L'occasione è propizia, alle 11, nella Roy Emerson Arena, il tennista italiano può salire un ulteriore scalino. Oltre la rete Jurgen Zopp, estone proveniente dal labirinto di qualificazione. Zopp scioglie l'interrogativo Bagnis in rimonta. Tra Berrettini e Zopp esiste un precedente: nella corrente stagione, al challenger di Bergamo, 61 al terzo per Matteo - superficie rapida.

La seconda semifinale oppone invece Laslo Djere e Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo - bacheca importante nella corrente annata - può essere a pieno titolo considerato il favorito per il successo finale. Ai quarti, 75 61 a Taro Daniel, partita risolta al tramonto del set iniziale. Per Djere, vera e propria maratona con Viktor Galovic. Tre set, due tie-break, ultima parola al serbo. Nessun incontro in archivio tra i due, quello odierno è quindi un inedito.

Risultati

Quarter-Finals

(2) Roberto Bautista Agut Defeats Taro Daniel 75 61

Matteo Berrettini Defeats (8) Feliciano Lopez 64 63

Laslo Djere Defeats (LL) Viktor Galovic 675 63 765

(Q) Jurgen Zopp Defeats (Q) Facundo Bagnis 36 64 63

Programma

Roy Emerson Arena Starts At 11:00 Am

SF (Q) Jurgen Zopp VS Matteo Berrettini

Not Before 1:20 Pm

SF Laslo Djere VS (2) Roberto Bautista Agut