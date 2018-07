ATP Kitzbuhel: bene Lajovic, Munar rimonta Hanfmann

Ultimi respiri di terra battuta che fanno da preludio al grande ritorno del cemento americano. Questa settimana dà vita all'​Interwetten Austrian Open di Kitzbuhel.

Terza sconfitta consecutiva in un tabellone principale ATP per Corentin Moutet. Il next gen francese conquista il primo set contro Mikhail Kukushkin. Il kazako, però, reagisce e, dopo aver salvato molte palle break nel secondo parziale, porta a casa il match ed ora affronterà uno tra Maximilian Marterer e Jurgen Zopp. Nella rimonta trova conforto anche Jaume Munar. Lo spagnolo parte malissimo, cedendo nettamente per 6-2 il primo set a Yannick Hanfmann. Il classe 1997 trascina il teutonico al tie break, e, una volta vinto quest'ultimo, non ha problemi a portare a casa la partita. Al secondo turno, incrocerà la racchetta con la quarta testa di serie Robin Haase.

Il campione in carica Philipp Kohlschreiber troverà sulla sua strada Denis Istomin. L'uzbeko vince finalmente il primo match in stagione su questa superficie e nella giornata di ieri è stato l'esattore dell'argentino Federico Delbonis. Ottima partita quella disputata da Dusan Lajovic. Il serbo conferma ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla terra rossa ed elimina in due agevoli set l'esperto spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Il tennista nativo di Belgrado sarà opposto al padrone di casa Dennis Novak. L'austriaco, dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon, continua il suo fantastico momento di forma ed estromette dal torneo il connazionale Jurij Rodionov. Il classe 1993 vince il primo set, ma paga un brutto black out nel secondo parziale, salvo poi chiudere facilmente il match nel terzo e decisivo set.

I RISULTATI

Mikhail Kukushkin Defeats Corentin Moutet (WC) 4-6 6-3 6-4 Jaume Munar Defeats Yannick Hanfmann (Q) 2-6 7-6 (5) 6-1 Denis Istomin (Q) Defeats Federico Delbonis 7-6 (5) 6-2 Dusan Lajovic (8) Defeats Guillermo Garcia Lopez 6-4 6-2 Dennis Novak (WC) Defeats Jurij Rodionov (Q) 6-4 0-6 6-1