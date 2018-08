ATP Kitzbuhel: fantastico Berrettini, bene Marterer

Continua l'Interwetten Austrian Open, ATP 250 che si svolge sui campi in terra battuta di Kitzbuhel.

Matteo Berrettini prosegue il suo grandissimo momento di forma dopo la vittoria a Gstaad e rimonta Gilles Simon. Il transalpino vince nettamente il primo set, ma subisce il moto d'orgoglio del romano che ribalta il risultato. Ora l'azzurro affronterà Radu Albot, uscito trionfante dal match contro Jozef Kovalik e giocatore che il classe 1996 ha già affrontato nella rassegna svizzera della scorsa settimana. Buon periodo anche per Nicolas Jarry. Dopo la semifinale ad Amburgo il cileno continua a mettere in mostra un ottimo tennis e sconfigge in tre set Roberto Carballes Baena. Il tennista di Santiago del Cile incrocerà la racchetta con Fernando Verdasco, numero 3 del seeding.

Torna a vincere dopo due sconfitte consecutive Maximilian Marterer. Il teutonico supera in tre set il recente semifinalista a Gstaad Jurgen Zopp. Esce di scena la settima testa di serie Jan Leonard Struff, il tedesco viene estromesso in due parziali da Taro Daniel. Ora il giapponese sfiderà per un posto ai quarti di finale Laslo Djere, esattore del campione di Amburgo Nikoloz Basilashvili. Niente derby austriaco al secondo turno per Dominic Thiem. Il connazionale del finalista al Roland Garros Sebastian Ofner non parte bene dopo la vittoria nel Challenger di Astana ed esce di scena per mano di Martin Klizan.

I RISULTATI

Nicolas Jarry Defeats Roberto Carballes Baena 67 (3) 76 (5) 64 Radu Albot Defeats Jozef Kovalik (SE) 61 63 Maximilian Marterer (6) Defeats Jurgen Zopp (SE) 64 36 63 Taro Daniel Defeats Jan Leonard Struff (7) 76 (3) 61 Laslo Djere Defeats Nikoloz Basilashvili 63 63 Matteo Berrettini Defeats Gilles Simon (5) 16 63 64 Martin Klizan (Q) Defeats Sebastian Ofner (WC) 62 64