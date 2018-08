ATP Kitzbuhel: Berrettini complica la partita ma si impone, Thiem perde. Il punto del day3

Si delinea il quadro dei quarti di finale per quanto riguarda l'​Interwetten Austrian Open, ATP 250 che si svolge sui campi in terra battuta di Kitzbuhel.

La partita più sorprendente è senza dubbio quella che ha sancito l'eliminazione della testa di serie n.1 Dominic Thiem. Il padrone di casa aveva sulle spalle la responsabilità di sfatare la maledizione che non vede più nessun austriaco trionfare in questa rassegna dal 1993. Il vicecampione del Roland Garros, invece, è estromesso da Kitzbuhel in tre set per mano di Martin Klizan. Lo slovacco ora dovrà affrontare Dusan Lajovic, esattore dell'ultimo tennista di casa presente in tabellone: Dennis Novak.

Matteo Berrettini si complica la vita, ma alla fine riesce ad avere la meglio su Radu Albot. Il recente campione di Gstaad conquista agilmente il primo parziale. Nel secondo set il moldavo concede sul 4-4 la battuta all'azzurro che, nel momento di servire per chiudere il match, si trova a due punti dalla vittoria, ma non concretizza l'occasione, perdendo successivamente il tie break. Il romano non accusa psicologicamente il colpo subito e chiude con un netto 6-1 il terzo e decisivo parziale. Il classe 1996 ora incrocerà la racchetta con Nicolas Jarry, tennista cileno che sta passando un ottimo momento di forma ed ha avuto la meglio sul numero 3 del seeding Fernando Verdasco.

Dopo la prima testa di serie viene eliminata anche la seconda. Il campione in carica Philipp Kohlschreiber non passa l'esame Denis Istomin, che per la prima volta in stagione raggiunge i quarti di finale di un torneo sulla terra rossa. L'uzbeko supera l'esperto tennista tedesco in tre set ed ora troverà un altro teutonico. Si tratta di​Maximilian Marterer, uscito vincente dal match che lo vedeva opposto a Mikhail Kukushkin.

Prima volta ai quarti di un torneo ATP per Jaume Munar. Il tennista iberico elimina contro pronostico Robin Haase. A contendersi un posto in semifinale con il next gen spagnolo ci sarà Taro Daniel, "giustiziere" del serbo Laslo Djere.

I RISULTATI

Jaume Munar Defeats Robin Haase (4) 76 (5) 64 Maximilian Marterer (6) Defeats Mikhail Kukushkin 63 64 Taro Daniel Defeats Laslo Djere 63 62 Denis Istomin (Q) Defeats Philipp Kohlschreiber (2) 57 63 61 Nicolas Jarry Defeats Fernando Verdasco (3) 67 (6) 75 63 Dusan Lajovic (8) Defeats Dennis Novak (WC) 62 64 Matteo Berrettini Defeats Radu Albot 63 67 (3) 61 Martin Klizan (Q) Defeats Dominic Thiem (1) 61 16 75