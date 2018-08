ATP Los Cabos: Fognini rischia, fuori Querrey. Il punto del day 3

Si concludono tutti gli ottavi di finale del Los Cabos Open, ATP 250 che trova vita sui campi in cemento della città messicana di Los Cabos.

Fabio Fognini rischia, ma passa il turno. Quentin Halys sorprende l'azzurro vincendo nettamente il primo set. Il ligure si rimette in carreggiata e trova l'allungo decisivo in un secondo parziale molto combattuto, prima di concludere il terzo e decisivo set con un pesante 6-0. Per il tennista di Arma di Taggia ci sarà ​Yoshito Nishioka, uscito vincitore a sorpresa nel match che lo vedeva opposto al next gen americano Taylor Fritz.

Per un italiano che vince, ce n'è purtroppo anche uno che perde. Thomas Fabbiano non supera l'esame Damir Dzumhur ed è costretto a salutare anzitempo la rassegna messicana. Qualche rimpianto per l'azzurro, specie nel primo set dove ha servito per il match senza, però, concretizzare l'occasione. Ad affrontare il bosniaco ci sarà Michael Mmoh, next gen americano che trova il secondo quarto di finale ATP in stagione dopo quello di inizio anno a Brisbane. Lo statunitense ha avuto la meglio sul canadese Peter Polansky.

Clamorosamente fuori Sam Querrey. Il campione in carica del torneo viene estromesso sorprendentemente da Egor Gerasimov. Il bielorusso elimina il numero 28 del mondo al termine di una partita lunghissima durata più di 2 ore. Ad incrociare la racchetta con l'esattore dello statunitense ci sarà Juan Martin del Potro, che non ha avuto problemi a sbarazzarsi del qualificato Marcos Giron.

Esce di scena anche Feliciano Lopez. Dopo la semifinale di Atlanta, Cameron Norrie fa fuori anche il tennista spagnolo approdando ai quarti di finale. Dall'altra parte della rete il britannico troverà la quarta testa di serie Adrian Mannarino, che nella notte ha estromesso il next gen etiope, ma naturalizzato svedese, Elias Ymer.

I RISULTATI

Damir Dzumhur (3) Defeats Thomas Fabbiano 76 (0) 76 (5) Yoshito Nishioka (PR) Defeats Taylor Fritz (7) 76 (3) 61 Cameron Norrie Defeats Feliciano Lopez (8) 63 63 Michael Mmoh Defeats Peter Polansky 76 (1) 76 (2) Adrian Mannarino (4) Defeats Elias Ymer 60 62 Juan Martin Del Potro (1) Defeats Marcos Giron (Q) 75 63 Egor Gerasimov (PR) Defeats Sam Querrey (5) 75 57 76 (6) Fabio Fognini (2) Defeats Quentin Halys 26 64 60