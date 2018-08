ATP Kitzbuhel: niente da fare per Berrettini, sorprende Istomin. Il punto del day4

Si delinea il quadro delle semifinali per quanto riguarda l'​Interwetten Austrian Open, ultimo torneo del circuito maggiore che si disputa sulla terra rossa.

Non riesce a strappare il pass per le semifinali Matteo Berrettini. Il romano non supera l'esame Nicolas Jarry. Qualche rimpianto per l'azzurro che non sfrutta molte palle break e concede il servizio sul 5-5 del primo set e sul 3-3 nel secondo parziale. Prosegue l'ottimo momento di forma del cileno, che mostra un gran tennis e raggiunge la seconda semifinale ATP consecutiva dopo quella di sette giorni fa ad Amburgo, poi persa da Nikoloz Basilashvili. Ad incrociare la racchetta con il tennista di Santiago ci sarà Denis Istomin. L'uzbeko prima di questa settimana non aveva ancora ottenuto una sola vittoria su questa superficie, ma qui in terra austriaca ha raggiunto le semifinali, estromettendo dalla rassegna il tedesco Maximilian Marterer.

Prima semifinale nel circuito maggiore per Jaume Munar. Il next gen spagnolo procede a passi spediti verso le Next Gen ATP Final. L'iberico supera in due set Taro Daniel ed ora si contenderà un posto nella finalissima con Martin Klizan, esattore in tre set dell'ottava testa di serie Dusan Lajovic.

I RISULTATI

Martin Klizan (Q) Defeats Dusan Lajovic (8) 46 76 (6) 62 Jaume Munar Defeats Taro Daniel 76 (3) 63 Nicolas Jarry Defeats Matteo Berrettini 75 63 Denis Istomin Defeats Maximilian Marterer (6) 63 63