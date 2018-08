ATP Washington - I risultati

A Washington, responsi interessanti. Il cemento americano pone sul medesimo rettangolo Alexander e Mischa Zverev, ad imporsi è il più giovane in due set - 63 75. Si tratta del primo successo per Alexander, testa di serie n.1 al Citi Open. Secondo sigillo conseguito nella corrente edizione dopo quello d'apertura con Jaziri. David Goffin annienta invece per la terza volta Frances Tiafoe. Il tennista americano si aggrappa al primo set, ma crolla poi al cospetto della varietà del folletto di Rocourt, abile a disinnescare il braccio di un rivale temibile in un contesto veloce. 60 63 e rapida chiusura.

de Minaur, più volte apprezzato in questo scorcio di stagione, stoppa il coreano Chung, Tsitsipas sfrutta un abbinamento favorevole e stacca il pass per i quarti liquidando Duckworth. Discorso similare per Rublev, non sempre puntuale di recente, ma bravo ad estromettere la wild card Noah Rubin. Resiste, invece, Kei Nishikori. Con Shapovalov è duello di stile e generazionale, il nipponico gestisce le coordinate della partita nel tie-break del set inaugurale e scatta poi fin dalle prime battute del secondo, sciogliendo la resistenza del potente canadese. 76 63. Ora per il giapponese scoglio teutonico, nel pomeriggio la sfida con A.Zverev, la seconda nel 2018 dopo quella in semifinale a Monte-Carlo - affermazione al terzo per Nishikori.

I risultati

Round Of 16

(1) Alexander Zverev Defeats (15) Mischa Zverev 63 75

(3) David Goffin Defeats (13) Frances Tiafoe 60 63

Denis Kudla Defeats (6) Lucas Pouille 75 676 765

(7) Kei Nishikori Defeats (9) Denis Shapovalov 761 63

Alex de Minaur Defeats (8) Hyeon Chung 62 46 62

(10) Stefanos Tsitsipas Defeats (PR) James Duckworth 63 64

(16) Andrey Rublev Defeats (WC) Noah Rubin 63 62