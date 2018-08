ATP Los Cabos: Fognini non sbaglia, avanti anche Del Potro. Il punto del day4

Completati i quarti di finale al Los Cabos Open.

Fabio Fognini non sbaglia contro ​Yoshito Nishioka. L'azzurro piega facilmente il mancino nipponico in virtù di un doppio 62. Il tennista giapponese non entra mai realmente in partita ed il match, infatti, non è mai in discussione. Partita perfetta del giocatore nativo di Arma di Taggia che si contenderà un posto in finale con Cameron Norrie. Il britannico è uscito vincente dalla sfida tra mancini che lo vedeva opposto ad Adrian Mannarino. Il francese rimanda ancora una volta l'appuntamento con il primo titolo ATP. Due break chirurgici per il tennista londinese, ottenuti entrambi nel quinto gioco di entrambi i parziali.

Il numero 1 del seeding Juan Martin Del Potro non ha problemi nell'estromettere dal torneo Egor Gerasimov. Il gigante di Tandil piega nettamente il bielorusso entrato nel main draw grazie al protected ranking. Ad incrociare la racchetta con l'argentino ci sarà Damir Dzumhur. Il bosniaco nella notte italiana ha avuto la meglio su Michael Mmoh che non concretizza nuovamente l'occasione di disputare una semifinale nel circuito maggiore.

I RISULTATI

Fabio Fognini (2) Defeats Yoshiko Nishioka (PR) 62 62 Cameron Norrie Defeats Adrian Mannarino (4) 64 64 Juan Martin Del Potro (1) Defeats Egor Gerasimov (PR) 61 61 Damir Dzumhur (3) Defeats Michael Mmoh 62 63