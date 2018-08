WTA San Jose, i risultati

A San Jose, California, Venus Williams ritrova il successo all'esordio sul cemento. La tennista americana supera uno scoglio probante, elimina in tre set Heather Watson. La britannica conquista il secondo parziale, culla propositi di ritorno, ma sbatte sulla consistenza di Venere, perfetta nel set decisivo. La Williams non offre appigli, domina pallina alla mano e strappa tre volte il servizio alla rivale. 60 perentorio, quarti alle porte.

Dopo la W conseguita all'alba del torneo con Georgina Garcia Perez, si ripete Ajla Tomljanovic, 25enne croata di talento, spesso preda di problemi fisici. Quarti a Mallorca sul verde, ora un altro percorso di spessore su superficie rapida. Piega in tre set Magdalena Frech, si candida ad interessante variabile. Ai quarti, braccio di ferro con Mihaela Buzarnescu, realtà consolidata nel panorama femminile. Gioca bene ovunque, sembra non avere punti deboli. Le naturali avversità sfumano al cospetto di una fiducia costruita con vittorie e lavoro. Con la Anisimova, passaggio a vuoto nel secondo parziale, prontamente superato.

A completare il quadro della giornata di ieri, il match tra Babos e Sakkari. Una non competitiva, con la greca al timone di comando. L'ungherese non riesce mai a tenere la battuta, in confusione lascia di testa e braccio la contesa. 55 minuti per archiviare la pratica, Maria Sakkari vola al terzo turno - oggi trova Venus Williams.

Il programma odierno prevede i quarti, tornano sul rettangolo Johanna Konta - vs Mertens - e Vika Azarenka - vs Collins.

I risultati