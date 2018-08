ATP Kitzbuhel: fuori Jarry, Klizan domina Munar. Il punto sulle semifinali

La finale dell'Interwetten Austrian Open che andrà in scena oggi sarà l'ultima partita ATP della stagione disputata sulla terra rossa. Successivamente i protagonisti della racchetta si sposteranno sul cemento americano, asiatico e poi chiuderanno con quello europeo. Prima, però, bisogna riporre la nostra attenzione sulla finalissima di Kitzbuhel, i cui attori protagonisti saranno Denis Istomin e Martin Klizan.

È necessario ricordare che l'uzbeko prima di questa settimana non aveva ancora ottenuto una vittoria su questa superficie, ma qui, nella rassegna austriaca, ha trovato sette giorni di grande tennis, specie quello dimostrato ieri che l'ha aiutato a trionfare contro Nicolas Jarry. A partire meglio è il cileno, che strappa in avvio di gara la battuta all'avversario, salvo perdere il vantaggio successivamente e crollare definitivamente nel dodicesimo gioco del primo set. Nel secondo parziale si segue prevalentemente la regola del servizio e senza che i due tennisti offrano opportunità all'avversario si arriva al tie break. A spuntarla è il tennista di Santiago che sul 4-4 ottiene un mini break fondamentale, grazie al quale porterà la partita al terzo e decisivo set. Qui Istomin, però, è il primo ad affondare strappando la battuta al terzo gioco. L'uzbeko è attento nei suoi turni di servizio e non ha bisogno di annullare palle del contro break e chiude il match raggiungendo la sua quinta finale nel circuito maggiore in carriera, dopo aver vinto l'ultima lo scorso anno a Chengdu contro Baghdatis.

Alla ricerca del suo primo titolo ATP in terra austriaca ci sarà Martin Klizan. Allo slovacco son bastati due set per domare il next gen spagnolo Jaume Munar. Dopo un primo parziale molto combattuto chiuso poi al tie break dal tennista di Bratislava, nel secondo set l'iberico classe 1997 ha accusato il contraccolpo psicologico e nulla ha potuto sui colpi profondi e potenti del mancino slovacco.

I due s'incontreranno per la quarta volta in carriera, ma solo una volta hanno incrociato le racchette sulla terra rossa. Era il 2013, quando a Monaco di Baviera Klizan ebbe la meglio su Istomin.

I RISULTATI

Denis Istomin (Q) Defeats Nicolas Jarry 75 67 (4) 64 Martin Klizan (Q) Defeats Jaume Munar 76 (3) 63