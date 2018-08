ATP Los Cabos: Fognini e Del Potro non steccano. Il punto delle semifinali

Per la terza volta nella storia si disputerà la finalissima del Los Cabos Open. La rassegna messicana, infatti, è molto giovane. La prima edizione si è giocata nel 2016, quando il torneo sostituì quello di Bogotà.

Fabio Fognini non delude le aspettative. Cameron Norrie non si è rivelato un grosso problema per l'azzurro che è riuscito a piegare agilmente il mancino britannico. Nel primo set a fare da ago della bilancia, come spesso accade, è stato il nono gioco. Il ligure strappa il servizio a 30 e si porta a battere per il parziale, dove non concede nemmeno un 15. Con maggior sicurezza e fiducia il numero 1 italiano acquisisce un break nel primo gioco del secondo set e nel quinto, riuscendo a chiudere la partita con un netto 62.

Fa più fatica Juan Martin Del Potro. L'argentino parte male cedendo il servizio già al primo gioco contro Damir Dzumhur. Per il bosniaco, però, il vantaggio non dura molto e si fa già pareggiare nel game successivo. Il gigante di Tandil ottiene un break chirurgico sul 43 che lo aiuterà a portarsi in vantaggio di un set. Nel secondo parziale DelPo non sfrutta la grossa occasione quando si presenta per servire per il match. Il moto d'orgoglio di Dzumhur è decisivo e i due vanno al tie break. Dopo aver annullato un set point all'avversario, l'argentino chiude la partita, vincendo il prolungamento del parziale per 8-6.

Del Potro e Fognini incroceranno le racchette per la seconda volta nella loro carriera. Il primo incontro fu a Sydney nel 2015, quando l'argentino rimontò l'azzurro chiudendo il match 46 62 62.

I RISULTATI

Fabio Fognini (2) Defeats Cameron Norrie 64 62 Juan Martin Del Potro (1) Defeats Damir Dzumhur (3) 63 76 (6)