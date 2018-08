WTA San Jose, i risultati

Google Plus

Quarti di finale al Mubadala Silicon Valley Classic. Venus Williams, reduce dall'affermazione in tre set con la Watson, cede alla greca Sakkari in due set. Nel secondo fioccano le rotture, l'ultima parola è della tennista di Atene al prolungamento. Si chiude anzitempo il torneo di Vika Azarenka. La bielorussa si porta al timone di comando aggiudicandosi il prolungamento del set iniziale, poi alza bandiera bianca - sotto 30 nel secondo - complice un problema fisico.

Elise Mertens interrompe la marcia di Johanna Konta - W al 1T con Serena Wiliams. La belga mostra buona attitudine anche sul cemento, eregge un muro per replicare alle bordate britanniche e archivia la pratica 76 63. Infine, Mihaela Buzarnescu. La rumena scioglie la resistenza della Tomljanovic. C'è partita solo nel secondo set, al tramonto si impone la nativa di Bucarest.

In serata, Mertens e Buzarnescu si giocano l'accesso in finale. Elise guida 3-0 la rivalità, sull'erba di Hobart, nella corrente stagione, sigillo 63 al terzo. Nella notte, il confronto tra Collins e Sakkari. Le due si sfidano per la prima volta.

Risultati

Programma

Mertens - Buzarnescu

Collins - Sakkari