Rogers Cup, Montreal: la Halep guida il tabellone, Serena Williams per il riscatto

Il circuito maschile fa rotta verso Toronto, il tennis femminile si ferma a Montreal. La Rogers Cup offre una settimana ad alta tensione, la carovana WTA è al gran completo. Simona Halep, prima testa di serie, controlla la parte alta, deve però sciogliere l'interrogativo Pavlyuchenkova al secondo turno. Venus Williams oscura la strada verso i quarti, dove la nativa di Constanta intende regolare la Garcia. La transalpina apre con Strycova o Rybarikova, poi la Kasatkina. Porzione da seguire, perchè la russa pesca una Sakkari in eccellente condizione e "rischia" un derby al 2T con la Sharapova.

Angelique Kerber - regina a Wimbledon - attende il verdetto del match tra Cornet e Serena Williams. Rivincita alle porte tra la teutonica e la fuoriclasse d'America. La minore delle sorelle Williams deve rimediare alla batosta patita a San Jose per mano della Konta, la condizione non è quella dei giorni migliori. In caso di affermazione, per la Kerber, 3T con la Barty, preludio al quarto con Petra Kvitova. La ceca, in difetto a Wimbledon, parte con Makarova o Kontaveit, il successivo impegno con Karolina Pliskova può essere l'ago della bilancia.

Garbine Muguruza accende la parte bassa. La ragazza di Caracas lancia il guanto di sfida a Krunic o Sevastova, la Goerges è esame probante - 1T con la Babos, poi Gavrilova per la tedesca. Nel quarto di Garbine, Sloane Stephens. Esordio soft, la Osaka per valutare prospettive e futuro. Infine, Caroline Wozniacki. Seconda forza del torneo, ha tempo e spazio per assorbire le coordinate di campo, contro la Mertens - 3T - deve cancellare qualche dubbio. Ai quarti, confronto sulla carta con la Svitolina. L'ucraina ha un percorso colmo di tranelli. Buzarnescu al via, Ostapenko poco dopo - la lettone deve disfarsi della Konta - 1T - e di una tra Mladenovic e Azarenka).

I quarti possibili

Halep - Garcia

Kerber - Kvitova

Muguruza - Stephens

Svitolina - Wozniacki