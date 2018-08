ATP Washington: Zverev smonta Tsitsipas, De Minaur piega Rublev. Il punto sulle semifinali

Semifinali all'insegna delle next gen per quanto riguarda il Citi Open, ATP 500 che si svolge nella città di Washington.

Non emula le ottime prestazioni dei match precedenti Stefanos Tsitsipas. Il greco non supera l'esame Alexander Zverev. Ottimo momento di forma per il giovane tedesco, che mostra un buon tennis che lo aiuterà a Toronto, dove deve difendere la vittoria dell'anno scorso. Un primo set senza storia, dove il greco fa fatica ad incidere ed incappa in molti errori. Il teutonico amministra bene il match, mettendo a segno due break pesanti e tenendo agilmente i propri turni di servizio. Nel secondo parziale è proprio la battuta a fare da padrone. I due non riescono a creare occasioni in risposta, ma sul 4-4, al termine di un gioco lungo ed estenuante, arriva l'allungo decisivo del tennista di Amburgo, che si porta a servire per il match e chiude il gioco a 15. Rassegna statunitense comunque positiva per Tsitsi che settimana prossima entrerà nella top30.

Battaglia estenuante quella tra Alex De Minaur e Andrey Rublev. Sono tanti i rimpianti che il russo avrà di questo match. Dopo un primo set giocato seguendo la regola del servizio, il next gen sovietico strappa la battuta all'avversario nel dodicesimo gioco del match. Nel tie break del secondo parziale il classe 1996 si trova 6-2 con quattro match point consecutivi. Arriva qui, l'orgoglio dell'australiano che infila un parziale di 6 punti consecutivi e porta il match al terzo e decisivo set. Rublev si trova con un break di vantaggio, ma non riesce a confermare l'allungo. Sul 5-4 De Minaur, il tennista di Mosca è costretto a servire per rimanere nel match, ma qualche errore di troppo regala la partita al giocatore di Sydney.

I RISULTATI

Alexander Zverev (1) Defeats Stefanos Tsitsipas 62 64 Alex De Minaur Defeats Andrey Rublev (16) 57 76 (6) 64