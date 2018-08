ATP Toronto: il punto delle qualificazioni

Google Plus

Completate le qualificazioni della Rogers Cup, sesto ATP Master 1000 della stagione che si disputa a Toronto.

Non riesce a raggiungere il main draw ​Stefano Travaglia. L'azzurro, dopo aver eliminato nella giornata di ieri Feliciano Lopez, non è riuscito a superare Ilya Ivashka. Il bielorusso nel tabellone principale affronterà il giapponese Yuchi Sugita.

Due giocatori hanno passato l'ultimi turno di qualificazioni grazie ad un ritiro dell'avversario. Uno è Evgenji Donskoy che ha approfittato dello scratch del connazionale Mikhail Youzhny ed ora troverà un altro russo: Andrey Rublev. Avanza nel main draw senza giocare anche Pierre Hughes Herbert. Il tennista transalpino ringrazia il next gen svedese, ma di origini etiopi, Elias Ymer ed ora lo attende un match contro Albert Ramos.

Fuori anche l'ultima speranza canadese delle qualificazioni. ​Filip Peliwo incappa in una sconfitta per mano di Yoshihito Nishioka. Il mancino nipponico ora dovrà incrociare la racchetta con lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Piange con un occhio il tennis americano. Bradley Klahn supera il bosniaco Mirza Basic ed ora il suo avversario sarà David Ferrer. Vince anche la prima testa di serie del labirinto Ryan Harrison, che supera senza patemi Nicolas Mahut ed ora è atteso da Roberto Bautista Agut. Capitola, invece, Mackenzie McDonald. Il giovane statunitense non riesce a superare Daniil Medvedev. Per il next gen russo ci sarà un altro tennista a stelle e strisce: Jack Sock.

I RISULTATI

Evgenji Donskoy (6) Defeats Mikhail Youznhy (13) WO. Pierre Hughes Herbert (7) Defeats Elias Ymer (14) WO. Yoshihito Nishioka (ALT) Defeats Filip Peliwo 57 61 64 Ryan Harrison (1) Defeats Nicolas Mahut 61 62 Bradley Klahn Defeats Mirza Basic (9) 61 76 (4) Daniil Medvedev (3) Defeats Mackenzie McDonald (8) 76 (3) 64 Ilya Ivashka Defeats Stefano Travaglia 76 (5) 62