Rogers Cup, Montreal: i risultati

Venus Williams, fermata a San Jose a livello di quarti da Maria Sakkari, torna in campo a Montreal. La maggiore delle sorelle Williams supera in un derby a stelle e strisce la connazionale Dolehide in due set. Venere piazza l'affondo al tramonto del parziale d'apertura, poi amplia il margine e conduce in porto la partita. Le principali protagoniste impegnate nel lunedì d'America forniscono interessanti risposte. Karolina Pliskova, al rientro, scioglie l'interrogativo Siniakova con grande classe. Match non semplice sulla carta, la nona testa di serie sigilla un doppio 64. Il secondo turno accoglie anche la teutonica Goerges. Maratona lunga tre set con l'ungherese Babos, corsa di ritorno, decisivo il prolungamento del secondo.

La Sevastova concede un solo gioco alla Krunic, di altro tenore il confronto tra Rybarikova e Strycova. La ceca ha un miglior scatto dai blocchi e confeziona il primo set, salvo poi cedere terreno di fronte al rientro della slovacca, abile a conquistare il tie-break del secondo 8 punti a 6, prima di allungare in modo definitivo nel parziale decisivo. La Tsurenko domina la Boulter, la Safavora piega alla distanza una mai doma Gavrilova. Completa il quadro l'affermazione della Kontaveit. L'estone conquista il secondo successo in carriera - in altrettanti duelli - con la Makarova, giocatrice solida, sempre difficile da regolare. 46 63 61 il punteggio finale, evidente il calo della russa nella seconda porzione di match.

